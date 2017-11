Hjælp til Udsatte deler i år 120 julekurve ud til udsatte familier. Fra den 30. november til den 3. december kan du hjælpe ved for eksempel at købe et ekstra glas rødkål og lægge det i en særlig indkøbsvogn i Kvickly. Foto: Privat

Ekstra kølemontre i Kvickly: 120 julekurve til udsatte

Taastrup - 23. november 2017

Hjælp til udsatte (HTU) deler i år 120 julekurve ud til udsatte familier og enlige i samarbejde med Cirkusvognen (Charlotteager) og Beboerrådgivningen (Taastrupgaard).

Julekurvene vil blive uddelt tirsdag den 19. december, hvor HTU indbyder dem, der har fået bevilget en julekurv - på en julefrokost.

Julefrokosten vil være tilberedt sådan, at der også er lækkerier på buffeten til de etniske ansøgere.

Af drikkevarer bliver der skænket sodavand og nisseøl - ingen alkohol.

Efter julefrokosten serveres kaffe, spilles spil og lotteri. Og så kommer julemanden på besøg - herefter bliver julekurvene delt ud.

Arrangementet finder sted i aulaen på Torstorp Skole på Torstorpvej 1 og begynder klokken 10.00 med indskrivning.

Søg din julekurv her:

Der kan ansøges om julekurve på hjemmesiden: https://www.hjaelptiludsatte.dk

- Vi har dog i år valgt, at man skal være medlem af vores forening for at søge. Et medlemskab koster 100 kroner for 2018, siger Flemming Madsen fra bestyrelsen i HTU.

Julekurvene pakkes individuelt, og i år er der muligheder for at fravælge svinekød i kurven, hvis ikke man spiser det.

- I år har vi tilbudt flere boligselskaber at indstille folk til vores julekurve, så vil man have hjælp til at søge, kan man henvende sig til de sociale medarbejdere i de almennyttige boligselskaber, som vil være behjælpelig med ansøgningen, forklarer Flemming Madsen.

Donér i Kvickly

- Vi har i år lavet et samarbejde med Kvickly Taastrup, hvor man fra torsdag den 30. november til søndag den 3. december kan være med til at donere varer til julekurvene, siger Flemming Madsen.

I perioden vil der være opstillet kølemontre og indkøbsvogne rundt omkring i Kvickly, hvor man kan aflevere sine donerede varer, der vil også hænge en plakat, der fortæller, hvad der er behov for, og der vil ligge en brochure, som man kan tage med sig ind og handle.

- Vi er også heldige, da en forening har tilbudt at støtte os til indkøbene af vores julekurve, hvilket vi er taknemmelige for, understreger Flemming Madsen og tilføjer, at der kan også doneres på mobilpay: 60129838.

Frem til den 19. december vil folkene bag HTU tage på besøg rundt omkring i flere forretninger for at bede om donationer til julekurvene og til indkøb af gaver og præmier til arrangementet.

- Jeg håber, at de erhvervsdrivende igen i år vil tage godt imod vores indsamlere, siger Flemming Madsen og tilføjer:

- Vi søger samtidig frivillige hjælpenisser til kørsel, madnisser og indsamlere, der vil hjælpe med at skaffe donationer. Hvis man er interesseret i at være hjælpenisse, kan man henvende sig på: 60129838.

Hvis man vil vide mere, kan man besøge hjemmeside: https://www.hjaelptiludsatte.dk

Under events kan man læse mere om arrangementet eller besøge facebookgruppen: https://www.facebook.com/Hjaelptiludsatte/