Se billedserie Huset på Tingstedvej 23 blev sidste år solgt for 1,5 millioner kroner, og nu ønsker den nye ejer at rive huset ned. Foto: Anders Ole Olsen

Ejer vil rive gammelt hus ned - nu ender sagen i byrådet

Taastrup - 18. februar 2018 kl. 13:49 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En byggesag fra Reerslev ender nu på byrådets bord, fordi politikerne ikke kan blive enige.

Sagen drejer sig om et hus på Tingstedvej 23, som den nye ejer købte for 1,5 millioner kroner sidste år, skriver DAGBLADET Roskilde.

Meningen var at renovere huset og lave en tilbygning, men bygningen viste sig at være i værre stand end forventet, så en renovering vil blive en dyr omgang. Derfor ønsker ejeren at rive huset ned og bygge et nyt og større hus samme sted. Men eftersom huset er bevaringsværdigt, kræver det en tilladelse fra kommunen.

Men nu skal sagen altså en tur forbi byrådet, før den kan afgøres.

Medlemmerne af plan- og miljøudvalget er nemlig ikke enige om, hvorvidt ejeren skal have lov til at rive huset ned. De Konservative foreslog, at man gav tilladelse til nedrivning, men at der kun må bygges et nyt hus i samme størrelse, men Socialdemokratiet stemte imod en nedrivning. Derfor valgte De Konservative at benytte sig af standsningsretten, hvilket betyder, at sagen nu ender på byrådets næste møde den 27. februar.

Reerslev - Stærkende Landsbylaug har gjort indsigelse mod nedrivningen, da huset har en høj bevaringsværdi, og fordi de mener, at det foreslåede nye hus vil blive meget dominerende i bybilledet, idet det bliver både højere, bredere og længere end det eksisterende.

Socialdemokraterne har af samme årsag stemt imod en tilladelse til at rive huset ned.

- Vi mener, at vi skal værne om vores landsbyers særpræg, og når landsbylauget anbefaler, at huset ikke rives ned, så vælger vi at følge deres indstilling, siger Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget.

Der er tale om et længehus fra før 1900. Det ligger på traditionel vis med gavlen ud mod gaden, lige som de gamle landsbyhuse, der også ses længere nede ad Tingstedvej.

Administrationen vurderer, at huset er et fint eksempel på et traditionelt hus fra det gamle Reerslev, men at det er i dårlig stand. Man vurderer dog, at huset kunne reddes, hvis de nødvendige ressourcer var tilstede

Ejerens arkitekt i sagen mener ikke, at bygningen er i en stand, så det er økonomisk realistisk at renovere den. Han peger desuden på, at det bliver svært at udnytte blandt andet tagetagen, hvis det eksisterende hus skal opfylde nutidige isoleringstykkelser, og at det planlagte hus ikke overskrider lokalplanens bestemmelser.

Nu bliver det så byrådet opgave at tage den endelige beslutning i sagen.