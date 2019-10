Se billedserie Ejendomsmægler Morten Sørensen overtager to Home-burikker i henholdsvis Taastrup og Hedehusene, efter Anne Crone er stoppet. Han glæder sig til at føre butikkerne videre i et område, hvor der er fuld gang i byudviklingen. Foto: PR

Ejendomsmægler overtager to butikker: Et område i rivende udvikling

Taastrup - 08. oktober 2019

Arbejdsglæde har ingen alder eller udløbsdato. Ikke for ejendomsmægler Morten Sørensen i hvert fald.

- Jeg glæder mig som et lille barn, siger 33-årige Morten Sørensen om udsigten til, at han pr. 1. november får nøglerne til de to Home-forretninger i Taastrup og i Hedehusene, når Anne Crone stopper som indehaver.

I næsten syv år har han solgt boliger for Home i området, men der er ingen træthed at spore i hverken krop eller indstilling.

Fra partner til indehaver

Morten Sørensen har skabt sin karriere her, de seneste år som daglig leder og partner, og resultaterne taler sit tydelige sprog.

- Vi er, som det ser ud lige nu, den mægler, der hjælper flest boligejere i kommunen med et salg. Det skal vi blive ved med at være, siger Morten Sørensen.

Ærlighed, ordentlighed, grundighed er et mantra for ham og kollegerne i de to forretninger.

- Begge butikker har et rigtig godt ry. Og det skal de blive ved med at have, siger han.

Bolighandel er kæmpestort

At der nu er løbet nogle års erfaring som lokal ejendomsmægler på CV'et, bliver aldrig en sovepude for ham, understreger han.

- At handle fast ejendom er en kæmpestor ting. Om det er en 1 værelses lejlighed, eller om det er et stort hus, alle vores sælgere og køber får den samme grundige behandling. Der har i årenes løb været flere tidligere sælgere og købere, der enten har solgt eller købt ejendom hos os, som har sat til salg hos os igen. Det er for os den vigtigste bekræftelse på, at folk har følt sig godt behandlet hos os, når de vælger os igen, siger Morten Sørensen.

Selv om der kommer et nyt indehavernavn på dørene, er der altså i høj grad tale om 'business as usual'.

- Jeg har lært alt, hvad der er værd at vide om både mennesker og salgskundskaber, og jeg ser frem til at videreføre de dyder, der allerede er i forretningerne, slår Morten fast.

Høje-Taastrup i udvikling

Også lokalområdet har flyttet sig og gør det fortsat.

- Taastrup og Hedehusene er områder i rivende udvikling. Vi mærker meget tydeligt, at vi er kommet i købernes fokus. Par og børnefamilier ser gode muligheder for at bosætte sig her, og vi oplever en stor interesse for de mere erfarne boligejere, der gerne vil blive i området, men gerne i en nyere og mindre bolig, siger Morten Sørensen.

Og han er glad for, at byudviklingen ser ud til at fortsætte de kommende år.

- Vi har en borgmester, der er meget fremme i skoene vedrørende byudvikling. Det kommer til at gavne alle, der bor i Taastrup og Hedehusene, mener han.