Eftersøgt for farligt overfald i Taastrup har meldt sig selv

Efter at have været efterlyst i fire dage for et farligt overfald med kniv har en mand søndag besluttet at melde sig selv.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

I et forsøg på at få fat i den mistænkte offentliggjorde politiet torsdag navn og foto på den 23-årige mand.

Han sigtes for at have begået farlig vold på Eigtveds Allé i Taastrup onsdag formiddag.

Offeret, en mand på 34 år, blev stukket flere gange og kom til behandling på sygehuset.

I forbindelse med efterlysningen oplyste politiet, at de to mænd havde haft et opgør, men hvad de var kommet op at toppes over, blev ikke sagt.

- De havde været i kontakt med hinanden på dagen og mødtes så igen på Eigtveds Allé, hvor deres konflikt endte i knivstikkeri, sagde politikommissær Ole Nielsen.

- Vi tror, at det er sket spontant, tilføjede han.

Mandag ventes det, at en dommer i Retten i Glostrup skal afgøre, om der er grund til at varetægtsfængsle den 23-årige.