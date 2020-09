Der er koncert med Me and Maria i Fløng Kirke. PR-fot

Eftermiddagskoncert i kirken med mig og Maria

Søndag 13. september kl. 15.00 kan du komme og nyde en koncert i Fløng Kirke, hvor der er plads ro til fordybelse. Me and Maria er to sangskrivere, der kommer fra vidt forskellige steder i musikken.

Duoen, der bl.a. er kendt fra »Go' Morgen Danmark«, hvor de lancerede titelnummeret fra deres album »Med tusind stjerner« i 2019, har gæstet Roskilde Domkirkes natkirke flere gange. I 2020 har Me and Maria oplevet yderligere succes med albummet »Lige her og nu«, som blev udgivet i juni efter samfundets corona-nedlukning, hvor Me and Maria brugte al tiden indendørs i studiet.