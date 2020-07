Efterforskning efter knivstik er fortsat i gang: Til stede med mobil politistation

Politiet er fortsat i gang med efterforskningen efter der var knivstikkeri ud for adressen Søndertoften 288 i Taastrup Søndag aften.

Her modtog Vestegnens Politi en anmeldelse klokken 19.15 om knivstikkeri.

Efterfølgende var politiet massivt til stede i området med blandt andet politihunde, og fordi efterforskningen fortsat er i gang, har Vestegnens Politi ikke mulighed for at kommentere på et motiv bag knivstikkeriet på nuværende tidspunkt.