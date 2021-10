Efteråret bær og frugter på Naturplanteskolen

Efteråret er tiden for frugt og bær. Sådan er meldingen fra Naturplanteskolen, der i weekenden, den 2.-3. oktober, har et arrangement med et særligt fokus på frugttræer og bærbuske. Man vil have mulighed for at få et lille kursus i dyrkning af frugt og bær. Om lørdagen er der særligt fokus på sjældne bærbuske, mens der om søndagen er fokus på æbler og andre mere almindelige frugttræer.