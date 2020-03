Der var rygter om, at en elev på Mølleholmskolen i Taastrup var smittet med Coronavirus. Men det er afvist af Høje-Taastrup Kommune og af skoleleder Per Hovmand. Foto: Kenn Thomsen

Efter rygte: Kommune afviser, at elev er smittet med coronavirus

Taastrup - 11. marts 2020 kl. 10:56 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag gik der rygter om, at en elev på Mølleholmskolen i Taastrup var smittet med coronavirus.

Men det rygte manede skoleleder Per Hovmand til jorden tirsdag aften over for forældrene.

Samtidig havde vi her på avisen hørt, at også en medarbejder i hjemmeplejen var smittet.

Men Høje-Taastrup Kommune afviser begge forlydender.

- Der er ikke en elev smittet på Mølleholmskolen, og skolelederen har i går orienteret alle forældre herom, da der gik rygte om det modsatte. Der er heller ikke smittet en medarbejder i hjemmeplejen, oplyser Høje-Taastrup Kommune onsdag formiddag.

Måtte aflyse bal På Mølleholmskolen fortæller Per Hovmand, at alt er stille og roligt, men at skolen følger de generelle anvisninger.

- Vi har blandt andet sat sprit op flere steder, og vi opfordrer til, at man holde afstand og ikke krammer og giver hånd. Men jeg kan fortælle, at der ikke er nogen elever, der er testet positiv og heller ikke nogen, der er i karantæne, siger Per Hovmand.

Han fortæller, at han også har måttet aflyse et skolebal i indskolingen, fordi der efter hans vurdering vil være for mange mennesker samlet. Samtidig overvejer man, om man skal lave en regel om, at skolen ikke må tage på ture, hvor man tager offentlig transport.

- Det, vi gør, er at være med i inddæmningsstrategien. Det er ren forebyggelse, siger Per Hovmand.

