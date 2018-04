Se billedserie Der er sket omfattende skader på Dagli?Brugsen i Sengeløse, men Coop garanterer, at man vil genåbne butikken, så snart det er muligt. Foto: Peter Erlitz

Efter omfattende brand: Coop lover at genåbne Dagli'Brugsen

Taastrup - 03. april 2018 kl. 10:40 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods den omfattende brand, som natten til mandag ramte Dagli'Brugsen i Sengeløse, så garanterer Coop Danmark, at den populære butik i Sengeløse bliver genåbnet.

- Vi vil helt sikkert genåbne Dagli'Brugsen i Sengeløse, så snart det er muligt. Vi ved endnu ikke, hvornår det vil ske, men vi har jo for nyligt investeret i en modernisering af butikken, og vi har ingen planer om at lukke den, understreger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop Danmark, over for DAGBLADET Roskilde.

Det ligger dog klart, at der er sket omfattende røg- og vandskader i butikken, så der er endnu ingen tidshorisont på, hvornår butikken vil genåbne.

Flere brogere i Sengeløse har efter den omfattende brand udtrykt bekymring for, om butikken nu også vil blive genåbnet, men de skal ikke bekymre sig.

Brugsuddeler Per Vadstrup har på Facebook takket for de mange positive tilkendegivelser i kølvandet på branden, og også han glæder sig til, at butikken kan genåbne.

Nu skal politiets teknikere dog først undersøge brandstedet.

- Så snart de er færdige, kan vi komme i gang med at få vurderet skaderne og sat den rigtige løsning i gang, så vi igen kan have en Dagli'Brugsen i Sengeløse, skriver Per Vadstrup på facebook.

Meldingen om branden på Landsbygaden kom søndag den 1. april klokken 23.39. Østsjællands Beredskab i Taastrup rykkede massivt ud, og fik også assistance fra Østsjællands Beredskab i Taastrup. Desuden rykkede Vestegnens Politi til stedet.

Ilden opstod angiveligt i det aflukkede område ude foran butikken, og brandfolkene måtte klippe et hul i metalgitret for at komme ind.

Branden var så kraftig, at ilden også fik fat i tagkonstruktionen og dermed bredte sig. Det tog brandfolkene timer at få fuldstændig bugt med ilden, og der skete omfattende skader inde i butikken.

Dagli'Brugsen i Sengeløse er tidligere af Coop udvalgt til at blive den første danske butik, der skal holde åbent i aften- og nattetimerne uden personale. Læs mere om det her

