Politiet undersøger nu en anklage om mulige krænkelser mod flere børn i daginstitutionen Stjernehuset i Taastrup. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter mulige overgreb i institution: - Forældrene var virkelig chokerede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter mulige overgreb i institution: - Forældrene var virkelig chokerede

Taastrup - 25. maj 2021 kl. 15:51 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En sag om et muligt overgreb mod ét barn i en børnehave voksede pludselig til en sag om mulige overgreb mod flere børn.

En medarbejder fra institutionen Stjernehuset i Taastrup er blevet hjemsendt og er nu sigtet for »upassende adfærd med seksuelt indhold«.

Det bekræfter chefen for institutions- og skolecentret i Høje-Taastrup Kommune, Flemming Ellingsen.

Han fortæller, at alle berørte forældre er blevet orienteret om sagen, så har man ikke hørt noget, skal man som forældre ikke være bekymret for, at det er foregået i ens bars institution. Kommunen har desuden haft fat i forældrene til de før-skolebørn, som indtil for nylig var i institutionen, men nu er begyndt i sfo.

Hjemsendt med det samme Sagen begyndte tilbage i begyndelse af januar, hvor et forældrepar henvendte sig med en bekymring for, at deres barn havde været udsat for en form for krænkelse i institutionen.

- Vi tog selvfølgelig henvendelsen alvorligt og sikrede, at barnet kom til børnehøring i Børnehuset, som tager sig af den slags sager. Samtidig har vi en politik om, at den pågældende medarbejder bliver hjemsendt, mens sagen undersøges, forklarer Flemming Ellingsen.

Han hverken kan eller vil fortælle, hvad den konkrete krænkelse gik ud på, men at der er tale om en »adfærd med seksuelt indhold, der har været upassende«.

I første omgang fik de øvrige forældre i institutionen ikke noget at vide om sagen, da det er Høje-Taastrup Kommunes politik ikke at involvere de øvrige forældre, så længe der kun er tale om ét tilfælde.

Efter råd fra politiet får den hjemsendte medarbejder i øvrigt heller ikke noget at vide om årsagen til hjemsendelsen, oplyser Flemming Ellingsen.

Sagen voksede Undervejs i efterforskningen af sagen kom der dog flere tilfælde frem, og derfor valgte kommunen torsdag at informere alle forældre i den pågældende institution om sagen. Det skete på et forældremøde, hvor både kommunen, Børnehuset og politiet deltog.

- Forældrene var virkelig chokerede, det er klart. Vi fortalte så meget, vi kunne om sagen, men vi må ikke gå i detaljer om sagen, så længe den efterforskes, siger Flemming Ellingsen.

Han fortæller, at reaktionerne fra forældrene var meget blandet.

- Dagen efter kom nogle forældre med flødeboller til personalet, mens andre mener, de slet ikke har fået nok at vide, siger Flemming Ellingsen og fortæller, at der er kommet flere henvendelser fra forældre efter mødet.

- Men mange af dem har været af opklarende karakter, og jeg ved ikke, om der efterfølgende er kommet henvendelser om nye krænkelser, siger han.

Han er i øvrigt meget varsom med at komme med oplysninger, der vil kunne ødelægge en mulig sag senere.

- Vi vil ikke komme med oplysninger, som en forsvarsadvokat senere kan bruge i et forsvar ved at sige, at vi har påvirket sagen, understreger han.

Vestegnens Politi bekræfter, at man efterforsker en sag om mulige krænkelser.