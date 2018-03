Seneste store reception på rådhuset var den 27. februar i anledning af borgmester Michael Zieglers 50 års fødselsdag. Foto: Jens Wollesen Foto: (C) Copyright Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Efter møg-sager: Klare regler for receptioner og lokalelån Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter møg-sager: Klare regler for receptioner og lokalelån

Taastrup - 16. marts 2018 kl. 13:49 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune kan ikke benytte kommunens lokaler til private arrangementer, hverken gratis eller mod betaling.

Sådan lyder et af principperne for arrangementer, som fremover skal gælde for Høje-Taastrup Kommune, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det foreslår administrationen i hvert fald i en ny sag, som politikerne i Økonomiudvalget skal sige god for på deres næste møde i aften.

Sagen kommer på dagsordenen i forbindelse med opstarten af en byrådsperiode, hvor flere af byrådsmedlemmerne er nyvalgte.

Den kommer desuden i kølvandet på blandt andet flere sager fra Københavns Kommune, hvor lokalpolitikere havde lånt rådhusets festsal uden beregning.

Principperne i Høje-Taastrup Kommune slår også fast, at de udgifter, der afholdes i forbindelse med arrangementer for byrådsmedlemmerne, skal have et »passende og forsvarligt« niveau.

Der kan afholdes en reception, når et byrådsmedlem har siddet i byrådet i 25 eller 40 år.

Der kan afholdes reception ved andre særlige lejligheder, i så fald drøftes det med Økonomiudvalget.

I forbindelse med rejser som varetagelse af hvervet som byrådsmedlem (for eksempel udvalgsture, KL-arrangementer eller andet) sørges for overnatning og forplejning, således at der er mulighed for at deltage i arrangementet. Derudover udbetales der time- og dagpenge til deltagerne med fradrag for de gratis måltider.

Mængden af forplejning til møder og arrangementer vurderes individuelt og afpasses, så det modsvarer mødets omfang. I forbindelse med de faste møder i for eksempel udvalg og i byrådet vil der være aftensmad - disse møder holdes en gang om måneden.

Der afholdes desuden årligt en nytårsfest med deltagelse af byrådsmedlemmer med ledsagere. Endvidere deltager direktionen samt centerchefen for Byrådscentret med ledsagere samt repræsentanter for lokalpressen.