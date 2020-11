Maj-Britt Hougaard er en af borgere, som har afleveret genbrugstøj i Hjemløse-Containeren.

Send til din ven. X Artiklen: Efter medieomtale: Donationer vælter ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter medieomtale: Donationer vælter ind

Taastrup - 26. november 2020 kl. 06:02 Kontakt redaktionen

Den årlige indsamling af tøj til hjemløse er i gang, og i Taastrup er der en særlig indsats.

Hjemløse-containeren er en lille container, hvor borgere kan aflevere tøj til hjemløse. Initiativtagerne er et par frivillige bag Lars Tyndskids Mark og Callisto.

- Tøjindsamlingen startede for tre år siden som en aktivitet på loppemarkedet på Lars Tyndskids Mark. Det var egentlig noget tøj, som loppere ikke kunne sælge på, og som ingen nænnede at smide ud. Da Lars Tyndskids Mark jo alligevel samlede penge ind til hjemløse, var det en oplagt idé fra en af de frivillige at starte en indsamling, fortæller Carsten Junker, der er en af folkene bag tøjcontaineren.

Loppemarkedet er i dvale på grund af corona, men tøjindsamlingen fortsætter, fortæller de frivillige

Som tidligere omtalt i Lokalavisen Taastrup gjorde corona-perioden det muligt at lave sjove indsamlinger på Facebook med blandt andet corona-banko og crowdfunding. Alle bidrag gik til at indkøbe en container.

Efter omtalen i Lokalavisen Taastrup vælter tøjdonationerne ind, lyder det fra de frivillige, og det er et udtryk for, at mange mennesker gerne vil hjælpe og gerne donere tøj til et godt formål. Tøjet bliver delt ud til hjemløse eller solgt i genbrugsbutikken til Mændenes Hjems sociale arbejde.

- Projektet har taget lidt overhånd, for vi får rigtigt meget tøj. Vi kører alle sækkene ind til Mændenes Hjem, og vi kan sagtens bruge et par frivillige, som vil være med til at køre tøjet derind engang imellem. Vi er i det hele taget taknemmelige for alt den opbakning, siger Carsten Junker.

Tøjindsamlingen har særligt fokus i november, lige inden vinteren sætter ind, men de frivillige bag tøjindsamlingen samler genbrugstøj hele året,

Alt tøj kan bruges - både til kvinder og mænd (undtagen børnetøj).

Man kan få yderligere oplysninger ved at skrive til junker@callisto.dk eller SMS'e eller ringe på 2398 2233