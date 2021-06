Se billedserie Direktør Astrid Birnbaum præsenterede beboerne for fjernvarmens tilbud ved et informationsmøde. Foto: PR/ Ulrik Larsen

Efter langt tilløb: Fjernvarmen er klar til udrulning

Taastrup - 18. juni 2021 kl. 16:14 Kontakt redaktionen

Når Høje Taastrup Fjernvarme efter sommerferien tager fat på en udrulning af fjernvarme i Hedehusene og Fløng, er det med en forventning om, at mange boligejere i de pågældende områder vil sige ja tak.

Det oplyste direktør Astrid Birnbaum, da der onsdag var informationsmøde for beboere i det første område, hvor arbejdet går i gang. Det er Stenvænget, Flintevænget, Frederiksvej, Nyvej, Rundageren og en del af Reerslevvej i Hedehusene.

I alt 1.800 boliger Udvidelsen af det lokale fjernvarmenet hænger sammen med Folketingets klimaaftale, der har en målsætning om at udfase olie og gas til opvarmning til fordel for grønne varmeløsninger, som kollektiv fjernvarme eller individuelle varmepumper.

- I er heldige at bo et sted, hvor I kan vælge at få fjernvarme og dermed en nem, stabil og lydløs varmeforsyning. Vores bestyrelse har besluttet at udvide forsyningsnettet i Hedehusene og Fløng. Dermed kan vi tilbyde yderligere 1.800 ejendomme at komme med, fortalte Astrid Birnbaum.

Blev mødt af kritik Det var ellers ikke uden sværdslag, at udrulningen af fjernvarmen blev godkendt i sidste måned. Politikerne valgte nemlig i første omgang at udsætte sagen, da der rejste sig en del kritik af projektet fra blandt andet Landsbylauget Fløng Sogn. Lauget satte blandt andet spørgsmålstegn ved udregningerne, som lå til grund for projektet, og fremhævede, at beboerne i området med godkendelsen ville miste muligheden for at søge tilskud til individuelle varmepumper.

Derfor lavede endnu en rådgiver nye beregninger, som kom frem til samme resultat: Projektet er godt både klimamæssigt, samfundsøkonomisk og for langt de fleste borgere. Derfor valgte et enigt byråd at godkende en yderligere udrulning af fjernvarmen.

Rabat på 25.000 kr. Med udrulningen kommer Høje Taastrup Fjernvarme med et tilbud til beboerne i det første område. De skal nemlig betale for tilslutning til fjernvarmen, og dermed sparer de mindst 25.000 kroner ved at skrive tilslutningsaftalen under senest 31. december.

- Og gerne før. Jo før, I melder jer til, jo bedre kan vi planlægge gravearbejdet, så vi generer mindst muligt, sagde Astrid Birnbaum.

I takt med at fjernvarmen rulles ud i de øvrige områder i Hedehusene Øst og Vest og i Fløng, vil beboerne dér få samme tilbud. De vil også blive indbudt til informationsmøder i god tid.

Astrid Birnbaum understregede, at de nye kunder selv vælger, om de vil have en abonnementsordning, hvor fjernvarmeselskabet sørger for at købe, installere fjernvarmeanlægget og vedligeholde det i 20 år, eller om de selv vil købe et anlæg.

Direktøren fremhævede, at fjernvarme både er klimavenligt og forsyningssikker:

- Vi indgår i hovedstadsområdets fjernvarmesystemet, der i dag er 79 procent CO2-neutralt og om fire år 100 procent. Varmen produceres på en række forskellige enheder, også i vores eget lokalområde, så forsyningssikkerheden er stor. De ledninger, der graves ned i de nye forsyningsområder, er beregnet til at holde mindst 70 år.

Beboerne fik også vished for, at hver enkelt bliver kontaktet for at aftale, hvor der skal graves på deres grund.

