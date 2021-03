Efter langt tilløb: Det nye Seniorråd får sit valg

Det bliver med fremmødevalg og krydser på stemmesedlerne, når det nye Seniorråd i Høje-Taastrup skal vælges til efteråret.

Det har politikerne i byrådet besluttet, efter sagen tidligere har været udsat.

Ved sidste års budgetforhandlinger var et spareforslag ellers i spil, som ville have afskaffet fremmødevalget til fordel for et valgmøde. Det vakte store protester fra Seniorrådet og Dansk Ældreråd, og politikerne valgte da også at afsætte 155.000 kroner på budgettet til et fremmødevalg til Seniorrådet.