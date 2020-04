Politikerne er blevet enige om at afsætte yderligere 3,6 millioner kroner til at sikre bedre forhold for Musikskolen, når den skal flytte til det kommende Børne- og Kulturhus i Taastrupgaard.

Efter kritik: Ekstra millioner til Musikskolen

Så er der godt nyt for Musikskolen i Høje-Taastrup: Der bliver afsat yderligere 3,6 millioner kroner for at forbedre Musikskolens forhold i det kommende Børne- og Kulturhus, der skal opføres i Taastrupgaard.

Musikskolen har længe gjort opmærksom på, at der ikke var afsat nok plads til dem i det nye hus, og de frygtede derfor for fremtiden med de forringede forhold.

Men nu er partierne bag årets budget – som er alle partierne i byrådet – altså blevet enige om at afsætte yderligere 3,6 millioner for at opfylde nogle af Musikskolens ønsker til de nye rammer.

- Vi har erkendt, at det, der blev lagt op til, nok var lidt for sparsommeligt. Så vi har lyttet til deres bekymringer, for det er vigtigt, at vi får skabt nogle rigtig gode rammer for børnekulturen, som er et af omdrejningspunkterne i det nye hus, siger borgmester Michael Ziegler (K).