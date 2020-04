Efter indbrudsbølge: Politiet vil gerne have borgernes videoovervågning

Nu vil Vestegnens Politi gerne have borgerne til at se deres videoovervågning igennem.

Vestegnens Politi formoder, at det er de samme to indbrudstyve, der har begået disse indbrud - blandt andet fordi fremgangsmåden - brug af koben - går igen.

Et villakvarter i Høje Taastrup har i en periode været ramt af et større antal indbrud.

- Vi ved at billederne er af ringe kvalitet, men vi vælger at offentliggøre dem, i håb om at der er borgere, der alligevel kan genkende de mistænkte, siger lederen af indbrudsgruppen ved Vestegnens Politi, politikommissær Tue Lauenblad.

Håber på bedre billeder

- Vi håber faktisk, at der er borgere, der har bedre billeder af dem. Derfor vil vi gerne opfordre borgere på de omtalte veje, der måtte have overvågningsvideo af deres indkørsel, til at løbe overvågningsbillederne fra den sidste uges tid igennem i tidsrummet fra midnat og til kl. 0600, for at tjekke om de mistænkte også har været inde på deres grund, siger Tue Lauenblad.

Politikommissæren understreger, at man ikke behøver at have haft indbrud. Det kan sagtens være, at de to gerningsmænd "bare" har lusket rundt.

Jo mere video politiet har, jo bedre signalement kan politiet komme frem til.