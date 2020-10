I uge 45 bliver der oprettet et mobilt testcenter i beboerhuset i Taastrupgaard.

Efter høje smittetal: Opretter nyt testcenter

I kølvandet på de høje smittetal i Høje-Taastrup Kommune bliver der oprettet et nyt testcenter i uge 45 i boligområdet Taastrupgaard i Taastrup.

Alle over 2 år kan benytte det nye testcenter, og det kræver ikke tidsbestilling - men husk at medbringe dit sundhedskort.

Den sidste test tages klokken 16.00, og køen kan derfor godt blive lukket før tid for at sikre, at teststedet kan lukke til tiden.