Efter hammer og segl og lønkonflikt: Røde faner indtager Nærheden

Taastrup - 12. august 2020 kl. 19:04 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røde faner pryder Sejlbjerg Alle og vejen ind i den nye bydel Nærheden i Hedehusene.

I flere uger har en gruppe murere hver dag sat faner op og sat sig foran byggepladsen, hvor den nye SuperBrugsen i Nærheden er ved at være bygget.

De er blevet bortvist fra byggepladsen af deres nu tidligere arbejdsgiver, Innovatis.

Men murerne har ikke tænkt sig at flytte sig og har i stedet sat faner op og sat sig foran byggepladsen.

- Vi mangler at få vores penge. Og det gør vi opmærksom på ved at sætte flag op hver dag, og vi bliver her, til vi får vores penge, siger Christian Sørensen, der er talsmand for murerne.

Faglig klub bakker op Murersjakket har fået støtte af Murer og Murerarbejdsmændenes faglige klub København, som bakker op om initiativet.

- Vi gør det for at få belyst sagen og tage kampen op mod social dumping. Flagene er et symbol på arbejderkamp, og sjakket har valgt at gøre det for at få opmærksomhed, og den faglige klub bakker op i sådanne sager, hvis der er hold i den, siger Christian Nielsen, der er tovholder i den faglige klubs aktivitetsudvalg.

Aktionen i Nærheden er også en del af fagbevægelsens kamp for at gøre opmærksom på, at de mener, at store bygherrer ved denne slags byggerier skal tage mere ansvar for, hvem der er på deres byggepladser for at sikre gode og ordentlige arbejdsforhold for håndværkerne og arbejde mod social dumping.

Bortvist og politianmeldt Tilbage i maj var der problemer med manglende betaling af lønnen på byggepladsen, ligesom murerne følte sig truet af Innovatis, når de påtalte manglende sikkerhed på pladsen.

I denne omgang er der tale om en sag, hvor murersjakket er blevet bortvist på grund af hærværk.

Ifølge Emil Tarding, direktør i Innovatis, var det murersjakket, der murede hammer og segl ind i bygningen i slutningen af juni.

Christian Nielsen bekræfter, at det var murersjakket, der gjorde det.

- Derfor er de blevet bortvist og politianmeldt, og de er ikke tilfredse med bortvisningen, og derfor sidder de der. Jeg er ikke enig i, at de mangler løn, men det er rigtigt, at der er en fagretslig sag, om at vi ikke er enige i, hvor mange penge der er imellem os, siger Emil Tarding.

Han fortæller, at han lige nu er i gang med at forhandle med 3F om et forlig.

- Vi er i en god dialog og forhandler, og samarbejdet med 3F er godt, og jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal blive enige, siger Emil Tarding.

Han så helst, at de røde faner ikke var foran byggepladsen.

- De sidder og sympatistrejker og demonstrerer, men de generer ikke nogen og opfører sig ordentligt. Det er vigtigt at pointere, at det ikke har noget med Nærheden eller borgerne i Nærheden at gøre, men at det er en sag mellem os som virksomhed og nogle tidligere ansatte. Det har heller ikke noget med 2E (bygherre, red.) og Dansk Totalentreprise (hovedentreprenør på byggepladsen, red.) at gøre, selvom de protesterer over blandt andet 2E på deres bannere, understreger Emil Tarding.

