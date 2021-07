Høje-Taastrup Kommune får del i to økonomiske puljer, der blandt andet skal gå til aktiviteter for ældre og handicappede, som på grund af corona-pandemien har været mere isolerede. Det glæder to af partierne i byrådet. Det kan fx være fysisk rehabilitering som floorball, som man tidligere har spillet på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter. Foto: Kenn Thomsen

Efter hårdt corona-år: Millionbeløb på vej til aktiviteter for ældre og handicappede

Taastrup - 22. juli 2021

Der er 2,2 millioner kroner på vej til Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med at de politiske partier har vedtaget to økonomiske pakker.

Den ene er en stimuli til oplevelsesindustrien, som blev vedtaget på finansloven for 2021, og den anden er en sommer- og erhvervspakke.

Høje-Taastrup Kommune forventes at modtage 1,6 millioner kroner fra førstnævnte og 0,6 millioner kroner fra den anden. Det viser et notat, lavet af økonomistyringsafdelingen i Høje-Taastrup Kommune.

De to økonomiske pakker skal blandt andet hjælpe med at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under Covid-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Blandt de ældre er der særligt fokus på borgere med demens og deres pårørende, som har været ekstra hårdt ramt.

De vil fx kunne få glæde af midlerne til fx fysisk rehabilitering, deltagelse på dag- og aktivitetscentre, aflastning og demenscafeer.

Midlerne kan desuden anvendes til at tilbyde sårbare ældre ekstra hjælp til fx supplerende personlig og praktisk hjælp, indkøb, en samtale eller ledsagelse til sociale aktiviteter. Det tænkes ind, at der skal gøre noget for at modvirke ensomhed.

Også handicappede borgere på blandt andet botilbud får del i midlerne.

De har i nogle tilfælde oplevet færre besøg og utryghed på grund af Covid-19, men med puljepengene kan de nu får tilskud til dagsture eller udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af årete

Glæde hos partier

Hos Socialdemokratiet i Høje-Taastrup er man glad for, at kommunen har modtaget ekstra penge.

- Vi er glade for, at vi straks kan få dem sendt videre ud til nogen af de grupper, der har været særligt ramt igennem det seneste år. Det gælder eksempelvis borgere med demens og deres pårørende, som er to grupper, der har været hårdt ramt. Her får vi nu mulighed for at give et løft ekstra løft. Vi prioriterer også folk med handicap, hvor mange også har været ekstra indskrænket i deres sociale kontakt, også det kan vi nu give et lille plaster på såret, samtidig med at vi kan glæde os over, at samfundet generelt er ved at være tilbage i mere normal gænge, siger Peter Faarbæk, gruppeformand for Socialdemokratiet i byrådet.

Også hos De Konservative er der glæde over, at pengene nu kommer ud til de udsatte borgere.

- Der er ingen tvivl om, at det er tiltrængt, for nogle ældre og handicappede har været ensomme og manglet stimuli i hverdagen igennem det seneste knap halvandet år. Så det er virkelig positivt, at ældre og deres pårørende nu kan få del i midlerne. Vi er alle i byrådet ret enige om, at det er tiltrængt og nødvendigt, siger Helle Koch (K), der er formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Derudover er der også penge til sårbare ældre, udsatte voksne, udsatte børn og deres familier og personer med handicap, som nu får mulighed for at deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på f.eks. et botilbud eller plejehjem. En del af midlerne vil derfor også kunne anvendes til at sikre, at borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteterne. Pengene kan derfor både gå til transport, men også til at aktiviteterne kan afholdes lokalt.

Planen er, at administrationen nu vurderer, hvordan pengene konkret skal bruges, og så bliver de relevante fagudvalg orienteret om fordelingen i august.