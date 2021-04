Efter hårdt arbejde: Ni dage med svømning i topklasse

- Bag afholdelsen ligger der et imponerende antal timer fra frivillige og ansatte i såvel Swim Team Taastrup, Taastrup Svømmehal og Høje Taastrup Kommune som i Dansk Svømmeunions sportsafdeling. Det er enormt opløftende at opleve den velvilje hele vejen rundt, så stor tak til alle involverede. Jeres store indsats betyder ufatteligt meget for dansk svømning på både kort og lang sigt, siger Lars Green Bach, sportschef i Dansk Svømmeunion.

Hallen har de sidste to år har været fast træningssted for de landsholdssvømmere, der er tilknyttet det nationale træningscenter, som er støttet af Team Danmark.

Det er anden gang, at Taastrup Svømmehal danner rammen for Danish Open, hvilket understreger, at Taastrup Svømmehal har faciliteterne til at kunne afholde et professionelt svømmestævne i topklasse.

Lokal opbakning

Den lokale svømmeforening SWIM Team Taastrup bakker stærkt op om Danish Open.

- SWIM Team Taastrup, STT, gør i igen i år et kæmpe arbejde for at afvikle dette stævne i samarbejde med Dansk Svømmeunion. De mange Corona-relaterede restriktioner har ikke gjort arbejdet mindre. Det er ganske imponerede, at vi atter i år har så stort et stævne i Taastrup, siger Peter Christensen, idrætsfaglig leder i Høje-Taastrup Kommune.

Fra Høje-Taastrup Kommune og SWIM Team Taastrup deltager Schastine Tabor, som går efter at kvalificere sig til sommerens EM samt de nationale elitesvømmere Alexander Cueto Rasmussen, Andreas Stampe Dalgaard og Philip Krogh Brønnicke.

Af hensyn til corona-retningslinjerne afholdes Danish Open i år over flere dage end normalt for at sikre, at der ikke er for mange mennesker samlet af gangen.

Se Danish Open live her:

IC Control LiveTiming - Danish Open 2021 - Stævne 1