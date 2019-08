Efter formandskaos: - Nu skal vi se fremad

De lokale Venstre-folk i Høje-Taastrup Kommune har forholdt sig helt tavse under den seneste tid uro i partiet Venstre, der lørdag kulminerede med, at formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen trak sig fra posterne. Men nu vil den lokale Folketingskandiat Flemming Andersen gerne knytte et par ord på situationen.

- Vi skylder en stor tak for, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har lagt liv og sjæl i Venstre de sidste mange år. Nu er situationen, som den er, og nu har vi fået en mulighed for at kigge fremad efter den splittelse, der tydeligvis har været i Venstre. Den skal vi selvfølgelig benytte, siger Flemming Andersen.

Han vil ikke pege på en kandidat til at overtage formandsposten, men han er sikker på, at partiet nok skal finde den rette kandidat.

- Med det talent, der er i Venstre, skal vi nok komme styrket ud af det her, siger han.

Han tør ikke selv spå om, hvem partiets nye formand og næstformand bliver.

- Vi ved endnu ikke, hvem der er kandidater. Nu skal alle lige have tid til at tænke sig om, og så er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal finde den helt rette til posten, siger Flemming Andersen.