Flemming Ellingsen, der er centerchef Institutions- og skolecentret, fortæller, at man stringent følgerne Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Foto: Kasper Ellesøe

Efter forbud mod mundbind for lærere: Kommunen følger stringent retningslinjerne

Taastrup - 15. oktober 2020 kl. 14:40 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

I denne uge kom det frem, at Høje-Taastrup Kommunes skoleforvaltning har sendt en besked ud til lærerne i folkeskolerne, om at de ikke må bære mundbind eller visir, når de underviser.

Det skriver www.folkeskolen.dk Ifølge sitet har flere lærere henvendt sig for at få lov til at bruge mundbind eller visir. Men svaret er nej, lyder det fra Flemming Ellingsen, der er centerchef Institutions- og skolecentret.

- Vi har helt fra starten fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger og har fået ros for at gøre det. Det gør vi også i denne sag, og her er det ikke anbefalingen, at man bruger mundbind og visir, siger Flemming Ellingsen.

Han fortæller, at i hele perioden med coronavirussens udbredelse har man haft et godt samarbejde med de faglige organisationer som blandt andet BUPL, og den lokale lærerforening Kreds 16.

I artiklen på www.folkeskolen.dk har den lokale lærerformand opfordret til, at de der vil bruge mundbind eller visir skal have mulighed for det, og at det ikke er okay.

Sagen ærgrer Flemming Ellingsen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at man slår ned på kommunen, når vi bare følger retningslinjerne fra dem der rådgiver os, som er de ypperste på området, nemlig Sundhedsstyrelsen. Jeg ville have ønsket, at læreforeningen havde taget fat i Sundhedsstyrelsen og hørt om det nu også kunne være rigtigt og fået en lægelig vurdering, og jeg synes, det skulle være tacklet på en anden måde, siger Flemming Ellingsen.

Men hvad er problemet med at en meget utryg lærer får lov til at bruge visir eller mundbind?

- Problemet er, at vores linje i kommunen er, at vi stringent følger retningslinjerne. Da kommunens medarbejdere havde været lukket ned i lang tid, var der nogle, der rigtig gerne ville på arbejde. Det sagde vi også nej til, fordi sundhedsmyndighedernes retningslinjer var, at de skulle være hjemsendt for at arbejde, siger Flemming Ellingsen.

Der er dog undtagelser. Det pædagogiske personale på Mølleholmskolens Heltidstilbud må gerne bruge egne mundbind eller visir »grundet arbejdet med særligt udsatte børn pg kommunens høje smittetryk«, lyder det i en besked til pædagogiske personale i Høje-Taastrup Kommune. Derudover har Borgerskolens personale også haft tilladelse til det på grund af et smitteudbrud, hvor flere årgange var hjemsendt.

Hos Danmarks Lærerforenings Kreds 16, der dækker Høje-Taastrup Kommune sender formand Heidi Yoma Rasmussen ikke en direkte kritik efter Høje-Taastrup Kommune. I stedet er det retningslinjerne og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet, der ikke hænger sammen. - Sundhedsstyrelsen har nogle retningslinjer og afstandskrav, men ministeriet undtager det regler, ved at sige, at "de såvidt muligt" skal overholdes. Der mangler nogle "skal-bestemmelser", der gør, at både børn og voksne er sikret et forsvarligt miljø med de rette pladsforhold, siger Heidi Yoma Rasmussen.