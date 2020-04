Den samlede pris for Læringshus Nærheden kommer nu op på 506,2 millioner kroner - det er over 50 millioner kroner mere end først afsat, og det får Socialdemokratiet til at ønske opgaven i udbud igen.

Efter endnu et prishop på ny skole: S vil lade udbud gå om

Hedehusene: Byggeriet af fremtidens skole i Nærheden er allerede i fuld gang, men nu ønsker byrådets næststørste parti at trække i bremsen. Det sker efter meldingen om, at Læringshus Nærheden bliver 26,5 millioner kroner dyrere at bygge - på trods af, at byrådet tilbage i december afsatte 37,7 millioner kroner oveni de allerede afsatte 442 millioner.

