Hanne Tjessem er konstitueret ungdomsskoleleder på Høje-Taastrup Ungdomsskole. Foto: Pernille Dam Foto: Pernille Dam

Efter corona og lederskifte: Ungdomsskolen er stadig populær

Taastrup - 14. oktober 2021 kl. 11:57 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Man kan lære kinesisk og koreansk, blive masterchef og øve matematik og en masse derimellem.

Ungdomsskolen i Høje-Taastrup er fortsat populær, selvom den har været gennem en periode med forskellige ledere, efter Max Melchior stoppede som leder efter 20 år i 2020.

Allan Kierkegaard, der var leder af Linie 10, blev konstitueret leder, men i sommer stoppede han, og nu er det så Hanne Tjessem, der har overtaget roret på skolen i en konstitueret funktion.

Trods skiftende ledere og en corona-pandemi tyder noget på, at ungdomsskolen har formået at fastholde sin popularitet.

Tal en uge inden sæsonstart i september viste i år, at der var 844 tilmeldinger På samme tidspunkt i 2020 var tallet 743, mens der i 2019 var 683 tilmeldingen ugen op til sæsonstart. Tallene gælder for elever, der vælger forskellige valgfagshold på skolen, og nogle elever kan godt være tilmeldt flere hold.

- Det lykkes os rigtig godt at tiltrække eleverne. Der er tradition for at gå på ungdomsskolen her i kommunen, og vi har vores egen bygning og et decideret ungemiljø og en fast lokation. Samtidig formår vi at lytte til de unge om, hvad der rør sig, fortæller Hanne Tjessem, der har været på skolen i fem år som viceskoleleder.

Hun fortæller, at man stadig gør meget for at fortælle forældrene, at ungdomsskolen findes, så de kan påvirke de unge til at vælge skolen til.

Coronaens påvirkning Efter corona-pandemiens hærgen, hvor aktiviteter på Ungdomsskolen har været begrænsede eller lukket ned, var ledelsen på skolen i tvivl, om man fortsat kunne tiltrække elever.

- Vi var spændte. Det kunne gå begge veje. Jeg har hørt fra andre ungdomsskoler, at de ikke kan få de unge til at komme, fordi de skal passe familiens hund, da mange har købt hund under corona. Det oplever vi ikke, siger Hanne Tjessem.

Hun fortæller, at især skolefagsholdene som matematik og tysk har været efterspurgte, fordi eleverne føler, at de mangler undervisning på grund af hjemsendelser fra skolerne.

Skaber sammenhængskraft Nu er alle restriktioner væk, og derfor er det også forventningen, at skolen er tilbage i normalt vigør.

- Vores forventning er, at vi kan lave mere blanding af holden. Sidste år måtte vi for alt i verden ikke blande de unge på kryds og tværs fra hele kommunen. Det er ellers det, der er meningen her. For det giver dannelse at møde mennesker, der er forskellige fra en. Samtidig har man også chancen for at møde nogen, der er lige som en selv og måske finde nye venner. Vi håber i hvert fald at skabe en sammenhængskraft på tværs af byen. Og her kan de unge komme og få en pause fra alt andet ved at gå til undervisning om aftenen, siger Hanne Tjessem.

Udover skolefagsholdene, er det især asiatiske fag som japansk, cosplay, koreansk og k-pop-dansk, der er populært. Derfor har man også valgt at lave den traditionelle New York-tur til en Japan-tur i dette skoleår.