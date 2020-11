Se billedserie Her ses et fællesbillede af de frivillige i Danmission i Hedehusene. Men der er plads til flere frivillige. PR-foto

Efter corona-nedlukning: Har travlt som aldrig før

Taastrup - 07. november 2020 kl. 14:48 Kontakt redaktionen

Det summer af både travlhed, hyggesnak og lyden af bøjler, der flyttes på stativerne i glidende ryk af de tøj-interesserede kunder.

I butikkens fjerneste hjørne er den nyindrettede glasafdeling genstand for ros fra flere kunder.

Det er den frivillige Vesla Andersen i genbrugsbutikken Danmission Genbrug i Hedehusene, der har lagt kræfter i at få butikkens afdeling for glas og køkkenting til at stråle som aldrig før. Her er lige rækker og endeløs orden.

- Jeg elsker praktisk arbejde, og jeg kan virkelig godt lide, at der er styr på tingene. Så for mig er det at have ansvar for afdelingen med glas og køkkenting det perfekte match, siger Vesla Andersen, der har været frivillig i butikken næsten lige siden den åbnede for 13 år siden.

Lis Krohn Albertsen, der udgør en del af butikkens ledergruppe, fortæller, at netop dét at skabe et godt match mellem den frivilliges interesser og de opgaver, der skal løses i butikken, vægtes højt.

- Her møder alle ind til deres vagt med stor entusiasme. Vi sørger for, at man kommer til at lave dét, man brænder for, og som giver én energi. Det er grunden til, at vi alle knokler på og elsker at være en del af holdet, fortæller hun.

70-årige Lis Krohn Albertsen har været frivillig i butikken i halvandet år:

- Jeg kan godt lide kontakten til kunderne, og at os, der er frivillige, har sådan et godt forhold til hinanden. Det er hyggeligt, vi har så mange stamkunder, der kommer her hver dag. Det gør, at vi kender vores kunder rigtig godt, og de kender os, siger hun.

Boom i kunder

Og der er noget, der tyder på, at mens genbrugsbutikken var corona-lukket, så var den stadig i kundernes bevidsthed. For de frivillige i genbrugsbutikken har ligefrem oplevet et boom i kunder og i indleveringen af varer efter genåbningen.

Sten Åge Larsen, der er udviklingskonsulent for en del af Danmissions sjællandske butikker har et godt bud på, hvorfor butikken oplever sådan en travlhed - det er nemlig en generel tendens for Danmissions butikker.

- Siden genåbningen i foråret, har vi fået overvældende meget positiv respons fra kunderne. Salget er gået forrygende, og vi har fået indleveret mange flere varer end normalt. Det kan mærkes i høj grad også i Hedehusene og Roskilde-området, hvor det vælter ind med donationer. Det er vi meget taknemmelige for, siger hun.

Den store travlhed betyder, at butikken har brug for endnu flere frivillige, der kan løse opgaver med for eksempel kundebetjening, sortering, prismærkning, dekoration, klargøring af varer, kørsel og meget mere.

Begyndte som chauffør

Størstedelen af de frivillige kommer fra lokalområdet, og motivationen for at blive frivillig skal ofte findes i et ønske om at gøre gavn for andre, samtidig med at man kan være en del af et godt fællesskab. Da Hans Peter Thomsen begyndte som frivillig for syv år siden, var det for at fylde livet ud med noget nyt, efter han var gået på efterløn.

- Jeg havde været afdelingschef på Roskilde Vaskeri, og pludselig gik jeg derhjemme og kedede mig. Så gik jeg herned, og tilbød min hjælp. Jeg begyndte som chauffør, men efter at jeg har fået skiftet hofter har jeg udskiftet chaufførjobbet med at være ansvarlig for lamper, elektronik og musik. Jeg sørger for butikkens værksted, hvor jeg reparerer og tjekker, at tingene virker, siger Hans Peter Thomsen, der også er en del af butikkens ledergruppe.

Hvis man vil være frivillig kan man kigge forbi forretningen.