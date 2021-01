Se billedserie Provst Søren Nolsøe fortæller, at kirkerne i Høje-Taastrup Provsti igen er klar til at holde gudstjenester.

Efter aflysninger i den travleste tid: Nu kan kirkerne igen byde indenfor

Taastrup - 07. januar 2021 kl. 06:18 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Kirkerne i Høje-Taastrup Kommune er igen klar til at byde kirkegængere inden for fra søndag den 10. januar, efter at de fleste af julens og nytårets gudstjenester blev aflyst i sidste øjeblik den 23. december.

Det fortæller Søren Nolsøe, der er provst i Høje-Taastrup Provsti.

- Vi er klar til at åbne igen, men det bliver nok ikke til gudstjenester, som vi kender dem, siger Søren Nolsøe.

Han fortæller, at selvom sundhedsmyndighederne igen kalder det forsvarligt at gå i kirke, så er det under de skærpede retningslinjer, hvor der blandt andet er anbefalinger om, at varigheden af gudstjenester skal være 45-50 minutter.

- Det er det skærpede regelsæt, der gælder. Og her er det lidt usikkert, hvad man må i forhold til sang og fællessang. Må vi ikke synge sammen, og er det blot et stykke orgelmusik og præstens prædike, så er det nok ikke helt rigtigt at kalde det for en gudstjeneste. Det har nok mere karakter af en andagt. Men ja, vi åbner igen, og det er fint, at vi skal i gang, siger Søren Nolsøe.

Derudover gælder reglerne om afstand, mundbind og god håndhygiejne selvfølgelig stadigvæk. Selvom smittetrykket stadig er højt, er Søren Nolsøe helt tryg ved at byde indenfor igen.

- Jeg er ikke mere nervøs for at gå til gudstjeneste end jeg er for at tage ned at handle. Når sundhedsmyndighederne anbefaler, at vi kan åbne igen, så stoler vi det. Vi følger deres regler og retningslinjer, siger provsten.

Ved avisens deadline var der endnu ikke meldt noget ud om fællessang.

Det oplyser også Lise-Lotte Rebel, der er biskop i Helsingør Stift, som Høje-Taastrup Provsti er en del af.

- Vi afventer i skrivende stund klare retningslinjer om fællessang fra Kirkeministeriet. Men er I i tvivl, vil jeg opfordre jer til indtil videre at aflyse salmesang. I kan så læse salmen sammen, eventuelt mens organisten spiller. Måske vil Kirkeministeriet åbne for muligheden af, at et par korister eller kirkesangeren kan synge. Det bliver vi som sagt snart klogere på, skriver hun i et indlæg på Helsingør Stifts hjemmeside,

På job i julen Julen er den travleste periode for kirkerne, og mange benytter normalt julen til at slå et smut forbi guds hus. I år blev alle gudstjenester juleaftensdag aflyst, men derfor havde Søren Nolsøe alligevel ikke fri i julen.

- Vi nåede at holde to gudstjenester den 23. december, som vi også optog og kunne sende ud digitalt. Så det var jeg glad for. Den 24. var jeg i kirken med de korsanger og organisten, som havde booket dagen, så helt fri havde jeg ikke. Her optog vi en gudstjeneste, som vi kunne sende ud til sognet, siger Søren Nolsøe og fortsætter.

- Det er jo anderledes, og det var en plan b, i forhold til at man mødes i kirken.