Se billedserie Lars Løkke besøgte blandt andet Taastrup i november 2013 op til kommunalvalget. Her gik turen blandt andet forbi Tina?s Pølser på hovedgaden, hvor Lars Løkke velvilligt stillede op til flere selfies med lokale. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter Løkkes exit: - På sin vis er det godt for Venstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter Løkkes exit: - På sin vis er det godt for Venstre

Taastrup - 04. januar 2021 kl. 09:22 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det var med blandede følelser, at Venstres Lisbeth Kjærholt på årets første dag modtog nyheden om, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen forlader Venstre.

Læs også: Borgmester ikke overrasket

- Han har betyder rigtig meget på godt og ondt. Lars Løkke er en rigtig dygtig politiker, og han har gjort meget godt for partiet politisk og gennemført nogle store politiske projekter, men der har også været nogle personsager, der har gjort det svært for os, der skal ud og sælge partiet, siger Lisbeth Kjærholt, der er spidskandidat for Venstre til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Hun mener dog ikke, at Løkkes exit er overraskende, men det er timingen til gengæld.

- Jeg havde nok troet, at det var sket noget tidligere, altså i tiden efter han stoppede som formand. Nu har der været stille længe, så det er lidt overraskende, at det sker nu, siger hun og tilføjer:

- Men det gør det ikke mindre ærgerligt.

En tiltrængt ro Lokalformand Karsten Toksvig mener, at Lars Løkkes exit giver en tiltrængt ro i partiet.

- På sin vis er det godt for Venstre, at der nu er klarhed om det, og der ikke sidder nogen på bagsmækken og gør sig kloge på Venstres linje. Også i forhold til Inger Støjberg giver det nu en reel mulighed for Jakob Ellemann til at få det politiske projekt tilbage på sporet, og det glæder jeg mig til. Så selvom det har været turbulent, så gør det, at jeg ser ind i 2021 med mere optimisme, siger han.

Heller ikke han er dog i tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen har haft en stor betydning for Venstre.

- Han har betydet sindssygt meget for partiet. Han er en rigtig dygtig politiker, og derfor er det da ærgerligt, at han forlader partiet på den måde, men jeg kommer ikke til at savne de personsager, der fulgte i kølvandet. Lige så dygtig en politiker, han var, ligeså stort et rodehoved var han rent administrativt, siger Karsten Toksvig med et grin.

Han ser nu frem til at kunne koncentrere sig om de politiske projekter igen, ikke mindst kommunalvalget til november.

- Der er lidt for mange, der på det sidste har sat sig selv over partiet, men nu kommer der forhåbentlig en tiltrængt ro, så vi nu kan sætte fokus på politik i stedet for personsager, siger han.

Lisbeth Kjærholt er spidskandidat for Venstre i Høje-Taastrup Kommune til kommunalvalget. Hun kommer ikke til at savne de uheldige personsager, der fulgte i kølvandet på Lars Løkke Rasmussen. Foto: PR

relaterede artikler

Løkke-exit: Det er rart med en afklaring 04. januar 2021 kl. 10:09