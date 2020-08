Den tidligere europamester i fodbold John »Faxe« Jensen er blandt investorerne i den nye møbelbutik, der åbner på Taastrup Hovedgade. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: EM-vinder med til at åbne ny møbelbutik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EM-vinder med til at åbne ny møbelbutik

Taastrup - 14. august 2020 kl. 15:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en tidligere Europamester som bølgebryder tager livsstil- og møbelbutikken Living Room nu hul på næste fase i virksomhedens ambition om at blive en central aktør på markedet.

Nu åbner Living Room sin anden butik i Taastrup.

Samtidig udvides ejerkredsen med den tidligere Europamester i fodbold John »Faxe« Jensen.

Living Room åbnede sin første butik i Odense i marts 2020. Det var samtidig med, at Danmark blev lukket ned på grund af COVID-19. For de fleste skulle man mene, at det ville være et usædvanligt dårligt tidspunkt at åbne en kombineret møbelbutik og nethandel.

Men fra dag ét er det gået godt. Derfor eksekverer virksomheden nu på den vækststrategi, hvis kerne er at opbygge en landsdækkende møbelbutikskæde og nethandel.

- Vi åbnede den første Living Room i Odense i marts, og vi blev overrumplende godt modtaget, selv om vi havde store forhåbninger. På trods af at Danmark mere eller mindre blev lukket ned, så væltede det nærmest ind med kunder. Vi havde fra start fulgt en strategi om at opbygge en landsdækkende møbelkæde og nethandel, med kvalitetsmøbler til Danmarks laveste priser indenfor en fem-årig periode, og baseret på vores erfaringer de seneste fem måneder er vi sikre, at vi vil lykkes inden for den tidsramme, siger Michael Krarup, der er administrerende direktør i Living Room og fortsætter.

- Grundet den store opmærksomhed, vi allerede har oplevet i Odense, åbner vi endnu en livsstil- og møbelbutik i Taastrup. Samtidig har vi valgt at udvide ejerkredsen med John »Faxe« Jensen og Patrick Nygaard, som begge på hver deres felt vil kunne bidrage til at realisere vores strategi om at opbygge en landsdækkende møbelkæde og nethandel indenfor en femårig periode. På den korte bane er det målet at udvide med yderligere tre-fire butikker i landets største byer indenfor de kommende 12 måneder, siger Michael Krarup.

EM-vinderen fra 1992 John »Faxe« Jensen er kommet med i ejerkredsen og har investeret i Living Room. Her skal hans netværk blandt andet komme virksomheden til gode.

- Da jeg blev tilbudt at investere i Living Room og blev introduceret til virksomhedens koncept om at sælge kvalitetsmøbler til konkurrencedygtige priser, var jeg ret hurtig til at sige ja tak. Jeg er meget imponeret over den fantastiske start, Living Room allerede har fået i Odense, og jeg glæder mig til at kunne følge butikken i Taastrup tæt. Jeg er først og fremmest investor, men jeg vil selvfølgelig hjælpe, alt hvad jeg kan inden for branding og kommunikation og bringe mit netværk i spil. Jeg glæder mig over at være blevet en del af Living Room, og ser frem til at være med til at åbne vores butik på Taastrup Hovedgade, fortæller John »Faxe« Jensen.

Living Room åbner lørdag den 15. august 2020 kl. 10.00 sin anden butik på Taastrup Hovedgade 129-131.