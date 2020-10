Se billedserie Vishma Durrani, der går i 2.Y på Høje-Taastrup Gymnasium udfolder sit talent på Akademiet for Talentfulde Unge. Foto: Cecilie Bech Corcoran Foto: Cecilie Bech Corcoran

Dyrker sit talent med andre talentfulde unge

Taastrup - 14. oktober 2020 kl. 19:40

- Jeg ved ikke helt, om jeg vil på Oxford eller Cambridge.

Sådan lyder udmeldingen fra en af de andre elever, som Vishma Durrani faldt i snak med til det første foredrag, hun var til på Akademiet for Talentfulde Unge.

Vishma Durrane, der går i 2.Y på Høje-Taastrup Gymnasium, fortæller om episoden.

- I begyndelsen af september var jeg på Nørre Gymnasium til et foredrag. Det er det første fysiske møde, jeg har været til på grund af corona, og det var vildt fedt. Det handlede om motivation. Jeg gik hen på forreste række og satte mig ved siden af en pige, og vi kom til at snakke om, hvad vi gerne vil efter gymnasiet. Man kan godt mærke, at det er en anderledes gruppe unge mennesker end dem, man normalt færdes med, siger Vishma Durrani.

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et 2-årigt diplomprogram for de dygtigste elever i gymnasiet. Eleverne deltager i en række forelæsninger og faglige workshops inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora med nogle af landets førende forskere og mest innovative forretningsfolk. Desuden er der talentmoduler med fokus på personlig udvikling og studieteknik.

Opfordring fra andre - Det var lidt spontant, at jeg meldte mig til ATU. De havde været og fortælle om det i klassen, og så gik jeg hjem og talte med min mor om det, og hun sagde, jeg bare skulle gøre det. Min søster har også gået på HTG og var også med i ATU, og hun sagde, at det var vildt fedt. Der var også en af mine lærere, der opfordrede mig til det, så der var flere intelligente kvinder, der sagde, at jeg skulle tage at gøre det, og så tænkte jeg: »det bliver jeg nødt til«, fortæller Vishma Durrani.

Den 11. marts fik Vishma besked om, at hun var optaget.

Glæden over denne besked blev dog snart afløst af helt andre følelser, da Mette Frederiksen om aftenen gik på landsdækkende TV og fortalte, at hun lukkede Danmark ned på grund af Covid-19.

- Derfor var der jo en masse, der blev aflyst i foråret, så det er faktisk først nu, vi sådan rigtigt får introduktionen, siger Vishma Durrani.

Et stærkt fagligt fællesskab Når man går på ATU skal man vælge et fagligt tema, som man beskæftiger sig med i løbet af de to år, programmet varer.

Her har Vishma Durrani valgt humanbiologi, som hun følger på Københavns Universitet. Der er også et valgfrit program, hvor man blandt andet kan møde den blot tredje kvinde, der har fået nobelprisen i fysik. Al undervisning foregår efter skoletid.

- Det varer som regel tre timer efter skole fra klokken 16-19, men det føles ikke som en pligt. Man har selv valgt det, og man bliver også motiveret af at være i et så fagligt stærkt fællesskab. Alle er meget engagerede, og det er superfedt. Man sidder ikke der, som den eneste, der faktisk har lyst til undervisning i 4. modul, som jeg ellers somme tider oplever, siger ATU-eleven.

Vishma Durrani har ikke umiddelbart selv planer om at skulle på Oxford eller Cambridge efter gymnasiet. Faktisk ved hun endnu ikke helt, hvad hun vil:

- Jeg har tænkt på International Business på CBS, som, jeg synes, lyder fedt, men det kunne også godt være noget i den kliniske retning som læge eller tandlæge.

