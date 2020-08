Dyreklinik med vokseværk får ny ejer

Siden dyrlæge Flemming Reindel åbnede Byens Dyreklinik på Taastrup Hovedgade 98 for seks år siden har klinikken udviklet sig fra to medarbejdere til en stab på 17 bestående af dyrlæger, dyrlægestuderende, veterinærsygeplejersker, klinikassistenter og veterinærsygeplejerelever. Den udvikling kan nu fortsætte som en del af en ny sammenslutning af danske dyreklinikker, VETgruppen A/S.

- Vores faglige dækning bliver større, og det nye netværk i VETgruppen åbner helt andre perspektiver i forhold til at dygtiggøre os yderligere og kunne tilbyde en lang række nye behandlinger fremadrettet, siger dyrlæge Flemming Reindel, der fortsætter som klinikleder for Byens Dyreklinik.

Flemming Reindel glæder sig over at være blevet en del af en landsdækkende kæde af dyrehospitaler- og klinikker med fokus på behandling af familiedyr.

- Udviklingen i den veterinære branche med stigende krav til specialisering og ny teknologi til diagnosticering og behandlinger betyder, at du som dyrlæge i dag ikke kan vide alt om alle dyr. Vi er nødt til at dygtiggøre os inden for de enkelte segmenter, så vi kan tilbyde endnu bedre behandlinger af de enkelte dyr, siger Flemming Reindel, som der for glæder sig over, at han nu har fået kolleger på de andre klinikker og hospitaler, der er specialiseret i stort set alle typer sygdomme og lidelser.