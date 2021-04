Se billedserie Sara Futtrup og Anna Kruse udgør duoen Opsang, som spreder glæde med koncerter på blandt andet plejecentre på Sjælland. Foto: Nanna Hauge Kristensen

Duo spreder glæde: - Vi skal fejre livet

Taastrup - 09. april 2021 kl. 19:03 Kontakt redaktionen

Beboerne på Plejecentret Henriksdal i Taastrup får i næste uge besøg af duoen Opsang, der med musik og fællessang vil sprede glæde og godt humør blandt de ældre, som i lang tid har levet isoleret fra omverdenen. Opsang afholdt sidste år flere fællessangskoncerter på plejehjem og aktivitetscentre, og en donation fra TrygFonden har gjort det muligt for duoen nu at komme ud og skabe endnu flere glædesfyldte og mindeværdige oplevelser for ældre, blandt andet Taastrup.

- Efter lang tid med restriktioner og begrænsninger trænger vi alle mere end nogensinde til at fejre livet. I duoen Opsang synger vi mest kendte fællessange, der skaber liv, nærvær, kontakt og vækker minder hos de ældre, vi besøger. Poesien stimulerer sindet, og sang er så sundt for kroppen og åndedrættet. Gennem musikken opstår et dejligt, positivt og glædesfyldt fællesskab, som de ældre forhåbentligt kan leve højt på i et stykke tid. Vi er derfor meget taknemmelige for TrygFondens donation, der har været afgørende for, at vi nu kan komme ud til endnu flere ældre, siger Sara Futtrup, der sammen med Anna Kruse udgør duoen.

Opsang har allerede afholdt flere fællessangskoncerter på plejehjem og aktivitetscentre til stor glæde for deltagerne. Donationen fra TrygFonden lyder på 158.640 kroner og rækker til yderligere 30 koncerter rundt omkring på Sjælland og Lolland-Falster.

- De fleste af os bliver helt automatisk glade af at synge, især når vi synger sammen med andre. Hvordan det lyder, betyder mindre, for ved at synge sammen får vi et fællesskab. I TrygFonden arbejder vi for at give alle en plads i et positivt fællesskab. Vi er derfor glade for at støtte OPSANG og håber, at de sammen med de ældre, deres pårørende og personalet på de plejehjem og aktivitetscentre, de besøger, vil få nogle dejlige, livsbekræftende og mindeværdige fællessangskoncerter, siger Søren Stokholm Thomsen, projektchef i TrygFonden.

Donationen er givet som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe bedre trivsel og give alle en plads i et positivt fællesskab.