Du kan stadig nå det: Oplev Tessa og FVN på lørdag

Der er stadig billetter til koncerten, så hvorfor ikke peppe den lave feriepuls op med et kæmpe skud energi fra de to damer?

Publikum kan til koncerten i Høje Taastrup C forvente, at den selvsikre Tessa tager sin voldsomme energi med ind på scenen, hvor hun er kendt for at levere sine tekster med knugende overskud. Hun er allerede garant for 175+ millioner streams på diverse streamingtjenester og har over 180.000 følgere på Instagram.