Dropper valgplakater i træerne: Partier vil passe på naturen

Taastrup - 15. september 2021 kl. 06:13 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Der kommer valgplakater op i byrummet i ugerne op til kommunalvalget, som afholdes den 16. november. Men træerne skal skånes for valgplakater i år, hvis det står til flertallet i byrådet. Det var den klare holdning fra langt de fleste partier, da et partiforslag fra Dansk Folkeparti blev debatteret.

Egentlig havde partiforslaget et andet udgangspunkt, nemlig at partierne helt bør undlade at hænge valgplakter op ud fra miljøhensyn såvel som, at Dansk Folkeparti mener, at plakaterne misklæder kommunen - også i tiden efter selve valgdagen.

- Dansk Folkeparti foreslår, at samtlige partier afstår fra at sætte valgplakater op i forbindelse med byrådsvalget i november måned. Vi synes ikke, at der er grund til at belaste miljøet, hverken gennem fremstilling af plakaterne eller gennem den efterfølgende kørsel med biler i forbindelse med opsætningen, lød en del af begrundelsen fra Lars Prier (DF), da han præsenterede forslaget.

Oprindeligt var det meningen, at DF's forslag skulle have været præsenteret for byrådet i juni måned, men det var ikke muligt på dagen, så punktet blev udskudt til byrådsmødet i august.

Derfor havde flere partier i mellemtiden allerede bestilt deres plakater. Så det var i stedet variationer over emnet, der blev debatteret.

Det hører sig til - Langt hen ad vejen synes jeg, at det er et sympatisk forslag. Det hjælper bare ikke klimaet meget, at vi går hjem og klipper de plakater op, som allerede er bestilt. Men jeg er åben over for, at vi kan diskutere, om det vil virke på sigt, lød det blandt andet fra Emil Viskum, der også gav udtryk for at han synes plakaterne hører sig til et valg, og at det for ham er tåleligt, når der kun er kommunalvalg hvert fjerde år.

Også Hugo Hammel fra Socialdemokraterne kom med sit synspunkt under debatten.

- Jeg forstår godt symbolikken i forslaget, men ikke ræsonnementet, sagde han blandt andet og fortalte, at hjemme hos ham har valgplakater i gadebilledet givet anledning til at tage en snak med familiens børn om valg som sådan og om eksempelvis historien bag hvert partibogstav.

Forslagsstilleren Lars Prier gav udtryk for, at han var glad for de mange tilbagemeldinger og den seriøse tilgang til emnet.

Esat Sentürk fra Radikale Venstre kom ind på, om det var en mulighed at aftale et bestemt antal ophængte plakater pr. parti, og stillede et ændringsforslag ud fra det, som dog faldt senere, idet kun Radikale og DF stemte ja til det. De samme to partier stemte for det oprindelige forslag om opfordringen til at undlade at hænge plakater op i det hele taget.

Miljøpointe vant gehør Til gengæld bed pointen om miljøet sig fast og udløste et ændringsforslag fra Socialdemokraterne og Enhedslisten i fællesskab, om at partierne i Høje-Taastrup bør undlade at hænge valgplakater op i træerne af hensyn til miljøet, og netop det var næsten alle partier enige i, da der til slut blev stemt om forslaget. Kun Lokallisten undlod at stemme for eller imod ændringsforslaget.

Borgmester Michael Ziegler (K) kom også med sit partis holdning under debatten, og sagde, at da partiet allerede har bestilt sine plakater, så var de ikke til sinds at støtte det oprindelige forslag fra DF. Men han kunne sagtens se perspektivet i at passe på miljøet.

- Det som Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår giver jo supergod mening: Kan vi ikke lade træerne være? Det kommer vi i den konservative gruppe til at overholde, og det budskab siger vi videre til vores kandidater, lyder det fra borgmesteren.

Han understreger, at der er tale om en opfordring fra byrådet og ikke en beslutning, fordi det ikke er i byrådets magt at beslutte lovmæssigt om valgplakater. Det tilfalder Folketinget.

Opbakning udenfor byråd Også udenfor byrådssalen er der opbakning fra et af partierne, der ikke har et sæde, men går efter et til kommunalvalget.

- I Liberal Alliance Høje-Taastrup tilslutter vi os opfordringen og er enige i, at vi skal passe på vores træer i kommunen og på naturen i almindelighed. Samtidigt vil vi også gerne opfordre til, at alle partier går sammen om at tage plakaterne ned igen når valget er overstået, lyder det fra Danny Malkowski, spidskandidat for Liberal Alliance i Høje-Taastrup.

I lovgivningen står der, at valgplakater må hænges op fra klokken 12.00 fire lørdage før valgdagen, og de skal senest være taget ned igen otte dage efter valgdagen.

