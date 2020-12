Dropper fyrværkerisalg i år: Mister penge til unge

Og på et møde torsdag aften blev det besluttet, at man i år ikke sælger fyrværkeri.

- Hele set up'et er alt for usikkert i år. Vi ville sandsynligvis skulle sælge det fra en webshop, fordi alt salg fra butikker stopper den 25. december og sådan en kan vi ikke nå at sætte op. Vi har heller ikke fået fyrværkeri leveret endnu, måske skyldes det Corona. Men det ene med det andet gør, at vi bliver nødt til at droppe vores fyrværkerisalg i år, siger Taastrup FC's formand Jørgen Kolter Jensen.