Fra venstre ses driftschef i Movia Lars Thiesson, Peter Kertesz, Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, der overrakte fortjenstmedaljen og Peters tillidsmand, Torben Gravesen. Foto: Movia

Send til din ven. X Artiklen: Dronningen: Trafikkontrollør modtog fornem medalje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dronningen: Trafikkontrollør modtog fornem medalje

Taastrup - 20. marts 2018 kl. 16:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dronningens fortjenstmedalje i sølv blev mandag den 19. marts overrakt til trafikkontrollør i Movia Peter Kertesz.

Peter Kertesz fra Taastrup er 61 år og har fået hædersbeviset for 40 års tro tjeneste i kollektiv transport.

Selvom Peter Kertesz har arbejdet i trafikselskabets tjeneste i 40 år, var dagen lidt ud over det sædvanlige. Peter fik nemlig et fornemt bevis for de mange års tro tjeneste, da Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen overrakte dronningens fortjenstmedalje i sølv.

En glad og stolt billetkontrollør fik hermed det fysiske bevis for, at han har bidraget positivt til den kollektive transport. Og Peter Kertesz kan nu se frem til, at han personligt skal møde op og takke dronningen for hædersbeviset.

- Det er ikke hver dag, man får sådan et skulderklap. Så jeg er da stolt af fortjenstmedaljen, og vil gerne møde personligt op og sige dronningen tak for den, siger Peter Kertesz.

I dag er en af Peters hovedopgaver at holde styr på de 1.500 count-down-moduler, udskifte batterier mv. og sørge for, at passagererne kan se realtiden på standerne. Derudover holder Peter øje med, at busoperatørerne har orden i deres reserve-rejsekort-udstyr, så busserne hurtigt kan køre i garage og få udskiftet 'gearet', hvis rejsekortstanderne i busserne bryder ned.

Peter Kertesz startede sin karriere som buschauffør hos HT i Gladsaxe Kommune i december 1977, hvor han i fem år kørte bus i Herlev, Gladsaxe, Lyngby og Bagsværd.

I 1982 skiftede Peter til billetkontrollør - et arbejde han passede fornemt i godt 10 år.