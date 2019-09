Dronevideo og billeder: Vikingebro blev indviet - og fik sit navn

Se billedserie Vikingebroen og -vejen mellem Kroppedal i Taastrup og Vikingelandsbyen i Albertslund er nu blevet indviet. Foto: Kim Rasmussen

Taastrup - 13. september 2019

Den 800 meter vikingebro og -vej, som forbinder Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum i Taastrup, er nu endelig færdig, efter den blev indviet fredag til lyden af vikingemusik og indvielsestaler af Klaus Mynzberg, projektleder på Vikingebro-projektet, Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, og Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea-fonden, der har støttet projektet økonomisk.

Udover, at der er blevet bygget en vej tværs over Store Vejleådal, så har byggeriet af broen været en del af det overordnede projekt »Vikingebro«.

- Broen har banet vejen for nye venskaber som en del af et større projekt, så der er bygget bro i mere end en forstand, sagde Klaus Mynzberg ved indvielsen, inden han takkede både de to kommuner og de frivillige, der har arbejdet på broen og vejen.

- Og så vil jeg sige 11 millioner tak til Nordea Fonden, der har finansieret en del af projektet, sagde Klaus Mynzberg.

Både Henrik Lehmann Andersen og Rane Willerslev var imponerede over broen og hele projektet.

- Det er et utroligt arbejde, at man har bygget det her med stor hjælp af frivillige og med håndkraft, og at en masse børn har været med til at trække egetræsplankerne ud på broen. Jeg har lige hørt, at børnenes navn står i egetræsplankerne, så når de bliver voksne, kan de tage deres børn med og vise, at deres navne står i plankerne. Det er et fantastisk projekt og en skøn natur herude, sagde Rane Willerslev.

- Jeg er fuldstændig målløs over at så mange har engageret sig i så mærkelig en ting som at bygge den her bro. Jeg er sikker på, at alle børnene har mærket tømrerlus og vabler, men de har også forstået, at det med at kunne noget med hænderne er vigtigt. Børnene er virkelig Vestegnens Vikinger. Det er bevist sort på hvidt med det her projekt. Det er et imponerende arbejde, der er lagt i hele projektet og har givet inspiration til en masse børn. Det er det mest vanvittige projekt, jeg har været med til at åbne, sagde Henrik Lehmann Andersen.

De sidste to planker blev efter talerne båret ind til midten af broen af elever fra skoler i Høje-Taastrup og Albertslund, der gik fra hver deres ende af broen. De sidste 12 egestræsnagler blev slået i af de faste håndværkere på projektet, Klaus Mynzberg, Rane Willerslev, Henrik Lehmann Andersen, de frivillige samt fire elever fra skoler på de to kommuner, og så var broen officielt færdig.

Men sådan en bro skal selvfølgelig også have et navn. Det skete ved, at den blev døbt i mjød, inden den fik navnet »Haraldsbro«, fordi vikingebroen i Store Vejleådalen - i lidt mindre format - er en rekonstruktion af vikingekongen Harald Blåtands svellebro i Ravning Enge syd for Jelling, som stammer fra år 980, men ikke eksisterer længere.

Dronevideo Dronevideo: Anders Garde Kongshaug, Kongshaug Prod.