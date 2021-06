Se billedserie Tessa bliver hovednavn, når der holdes endnu en drive-in koncert i Høje Taastrup C på parkeringspladsen ved City2. Foto: PR

Drive-in koncert med Vestegnens dronning skal give ny bydel mere kant

Taastrup - 20. juni 2021

Der er i den grad dømt fest og høj energi, når Vestegnens egen prisvindende rapper Tessa den 7. august klokken 14 går på scenen ved en stort anlagt drive-in koncert i Høje Taastrup C. Tessa skal være med til at sætte en tyk streg under, at Høje Taastrups nye centrale bydel bliver et sted, der defineres af et stærkt kultur- og byliv.

Tessa har taget den danske musikbranche med storm og har smadret alle fordomme om, hvorvidt en kvindelig rapper kan indtage toppen af det danske hiphop-hierarki. Publikum i Høje Taastrup C kan derfor forvente, at den selvsikre Tessa tager sin voldsomme energi med ind på scenen, hvor hun er kendt for at levere et show.

Tessa kommer dog ikke alene. På scenen får hun support af FVN, en anden ny dansk rapper med kurs mod stjernerne. Mange vil kende hendes musik fra P3 og fra »Denmark Viral 50« på Spotify.

En bydel med kultur Med Tessa-koncerten bygger arrangørerne, Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C i samarbejde med Taastrup Teater & Musikhus samt City2, videre på sidste års succes med en totalt udsolgt Phlake drive-in koncert i oktober 2020.

- Med navne som Tessa, FVN og Phlake vil vi gerne sende et klart signal om, hvad Høje Taastrup C bliver for en bydel. Vi håber, de hører det hele vejen ind til København. Når bydelen står færdig, vil den høje puls fortsætte og gøre Høje Taastrup C til et stærkt alternativ til livet i indre by. Dette er kun begyndelsen. Her vil man få meget mere bolig for pengene og et fedt byliv for både voksne og børn lige uden for hoveddøren. Vi har allerede oprettet en bydelsforening, som får et budget på 750.000 kroner årligt til at sikre et levende og aktivt kulturliv - også efter boligerne er solgt eller udlejet, siger Lars Bloch, adm. direktør i Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C.

Høje Taastrup C er ved at skyde op i området mellem City2 og Høje Taastrup station og vil på sigt have 1500 boliger samt erhverv. Et grønt parkstrøg med verdens (formentlig) længste skaterbane vil binde bydelen sammen.

De første beboere vil allerede om et års tid - i 2022 - kunne flytte ind i de første boliger.

Koncert på p-plads Tessa drive-in koncert med support af FVN afholdes den 7. august 2021 klokken 14.00 på den nye parkeringsplads syd for City2 (P16) - udfor Lidl, Silvan og Rød indgang.

P-pladsen åbner klokken 10 og lukker for indgang klokken 13.30.

Billetter kan købes via hjemmesiden højetaastrupc.dk - prisen per personbil er 250 kroner plus gebyr. Der må max. være fem personer per bil, og varevogne samt cabriolet'er er ikke tilladt.