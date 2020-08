Yngre og ældre kvinder er mest udsatte for lomme- og tasketyverier, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Corona-krisen har dog medført et kæmpe fald i antallet af anmeldte tyverier.

Drastisk fald i antallet af lommetyverier

- Det store fald vidner altså om, at lomme- og tasketyvene har haft særdeles svært ved at begå sig i en virkelighed med afstandskrav, med færre som bruger den offentlige transport og uden store offentlige arrangementer såsom koncerter, forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik Isabell Bang Christensen.

Kvinder er oftest ofre Unge kvinder mellem 20-24 år er den gruppe, som oftest blev ofre for lomme- og tasketyverier i 2019, hvilket er det nyeste tilgængelige år, som Danmarks Statistiks statistik om ofre for anmeldte forbrydelser dækker.

I hele 2019 var der knap 2.800 kvindelige ofre i aldersgruppen for denne type kriminalitet. Det svarer til, at 10 procent af alle ofre for lomme- og tasketyverier i 2019 var kvinde mellem 20-24 år.

Offerstatistikken er en årlig statistik som viser antallet af ofre for anmeldte forbrydelser, for eksempel taske- og lommetyverier og kan altså bruges til at sige noget om ofre for en kriminalitetstype på et generelt plan.