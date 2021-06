Dramatisk afgørelse af kendt travbanes fremtid: Sådan faldt stemmerne

En dramatisk afgørelse onsdag aften afgjorde fremtiden for Charlottenlund Travbane. Foto: Lars Skov

Taastrup - 17. juni 2021 kl. 08:15 Af Stina Felby Egerup og Kasper Ellesøe

Onsdag aften blev fremtiden for Charlottenlund Travbane afgjort, da medlemmerne af Det Danske Travselskab afviste et forslag om at flytte Charlottenlund Travbane til det regionale fritidsområde i Høje-Taastrup. Derfor kommer ikke hestevæddeløb på programmet i Høje-Taastrup i den nærmeste fremtid.

Det skete på en generalforsamling onsdag aften, hvor 75 medlemmer stemte imod flytningen af den historiske travbane, mens 45 medlemmer stemte for en flytning, skriver TV2lorry.

Det betyder, at travbanen bliver i Charlottenlund, hvor planen i stedet er at modernisere den.

En presset sport Baggrunden for forslaget om at flytte travbanen var ellers, at travsporten er presset. Ved at flytte banen, ville det frigive 400-500 millioner kroner, selvom det også koster anslået 435 millioner kroner at købe og anlægge en ny travbane.

Det fortalte bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen tilbage i februar.

- Det er den store friværdi, der gør det spændende. Det vil betyde, at vi kan investere penge i sporten. Man har snakket om en flytning mange gange, men hver gang har man vendt tommelen ned. Men sporten er presset økonomisk, og hvis vi ikke får øget præmieniveauet, så bliver der færre heste, og så er det en nedadgående spiral, sagde Michael Juul Nielsen dengang.

I Høje-Taastrup var borgmester Michael Ziegler ellers begejstret for muligheden for at få en travbane til byen.

- Vi er altid åbne for dialog med folk, der ønsker at lave aktiviteter i vores kommune, og det gælder selvfølgelig også travbanen. Det vil da være en spændende aktivitet at få til Høje-Taastrup, som vil kunne supplere de eksisterende aktiviteter i det regionale fritidsområde, sagde Michael Ziegler med henvisning til blandt andet Racehall CPH og Copenhagen Air Experience, der i forvejen ligger i området, hvor der også er planlagt et stort padeltenniscenter.

Han gjorde det dog også tydeligt, at man kun var i dialogfasen, og at intet var blevet politisk behandlet eller afgjort.

Og med onsdagens afgørelse fra medlemmerne af Det Danske Travselskab bliver det sandsynligvis heller ikke aktuelt lige foreløbig.