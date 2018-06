Dramaskolen slutter sæsonen af med tre forestillinger

Dramaskolens danse- og dramahold for 7-15 år præsenterer hele to teaterstykker, hvor den første del står på "Eventyret om prinsen fra start til slut" og den sidste del på forestillingen "Freezy". Ungdomsholdets dramahold for 18-25 år er klar med stykket "Fredens Villa". Alle stykkerne er skrevet og instrueret af Dramaskolens undervisere, som du kan købe billetter til på www.teaterogmusik.dk . Billetter koster 50 kroner.

Fredens Villa

I en borgerkrig i en nær fremtid byder ungdomsholdet i Høje-Taastrup velkommen til "Fredens Villa", hvor menneskets handlinger ikke altid giver mening. Og da en ulykke sjældent kommer alene, kan det være svært at se sig selv bagefter. I villaen hersker et hierarki, som går uden om samfundets love og regler. Beboerne lever af at ransage forladte bygninger for at skrabe tøj og mad sammen for at overleve, mens krigen kommer tættere på.