Donation til gymnasie bliver til ny hjemmeside, der skal få flere unge med autisme i uddannelse

Taastrup - 03. marts 2020 kl. 17:04

I efteråret 2018 fik Høje-Taastrup Gymnasium bevilget 420.000 kroner fra TrygFonden, øremærket vejledning af unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) i forbindelse med overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.

Det er der nu kommet hjemmesiden www.videreilivet.dk ud af.

Hjemmesiden, der er lavet i samarbejde med Studievalg Danmark, beskriver det studievejledningsforløb, som Høje-Taastrup Gymnasium bruger til deres 3.g'ere.

Vejledningsforløbet består af 12 trin, der skal ruste de unge til at vælge, hvad de skal efter gymnasiet. Forløbet skal gerne munde ud i et egentligt valg af en uddannelse, som de unge derefter får hjælp til at søge ind på. Forløbet hedder »Videre i Livet« (VIL)

- VIL er et særligt tilrettelagt brobygningsforløb fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse for unge med autisme eller lignende udfordringer. Vi har taget initiativ til det, fordi psykisk sårbare unge i signifikant mindre grad end andre unge tager en videregående uddannelse og har brug for ekstra hjælp til at komme i gang, fortæller Karin Wolfgang, der er pædagogisk koordinator for ASF/SAFE-linjen på Høje-Taastrup Gymnasium.

Hjemmesiden er ikke kun for gymnasiets egne elever, men skal også fungere som inspiration for andre ungdomsuddannelser og studievejledere ved studievalgscentrene.

TrygFondens midler er også blevet brugt til at afholde en årlig uddannelseseftermiddag, hvor ASF-elever kan møde repræsentanter fra forskellige videregående uddannelser og tidligere ASF-studenter, der nu er i gang med en videregående uddannelse. En sådan uddannelseseftermiddag er netop blevet afholdt på Høje-Taastrup Gymnasium for andet år i træk.

- Der er rigtig mange ressourcer i de her unge, og der er derfor et vigtigt samfundsperspektiv i at få dem videre i uddannelse og arbejde, siger Karin Wolfgang efter en vellykket uddannelseseftermiddag den 7. februar.