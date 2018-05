Send til din ven. X Artiklen: Døren åbnes for sukker i daginstitutionerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Døren åbnes for sukker i daginstitutionerne

Taastrup - 07. maj 2018 kl. 06:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover er det ok, hvis lille Emma eller Elias gerne vil dele kage eller slik ud til sin fødselsdag i børnehaven i Høje-Taastrup Kommune. I hvert fald hvis det står til politikerne i institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune, som netop har godkendt nogle lempelser i principperne for mad og måltider i kommunens institutioner.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Ændringen er sket i forbindelse med det forestående valg til frokostordning i kommunens 3 - 6-års dagtilbud, hvor forældrene skal beslutte, om der skal serveres frokost i den enkelte daginstitution.

I de gældende principper er anbefalingerne vedrørende sukker mere restriktive end de nationale kost- og ernæringsanbefalinger, da de blev skrevet på et tidspunkt, hvor den offentlige debat var stærkt optaget af at skabe sukkerfri miljøer.

Siden er der sket en opblødning i debatten, og anbefalingerne lyder i dag, at sukker begrænses mest muligt i mad- og drikkevarer. Den anbefaling har Høje-Taastrup Kommune valgt at følge i sine mad- og måltidsprincipper, og det betyder altså også, at døren åbnes på klem for, at man eksempelvis gerne må servere mad med sukker ved særlige lejligheder som eksempelvis sommerfest eller fødselsdag.

- Personligt er jeg glad for, at de er blevet lempet lidt. Jeg har selv børn i institution og synes, det er lidt skørt, at man ikke må have for eksempel flødeboller med, når man har fødselsdag, siger Toke Elling (K), næstformand i institutions- og skoleudvalget.

Principper for Mad- og måltider i Høje-Taastrup er også blevet ændret, når det kommer til mælk, for her har de nationale retningslinjer også ændret sig.

Det drejer sig dels i forhold til mælkemængder og -typer til de forskellige aldersgrupper i vuggestue og børnehave. Alle over 1 år anbefales max. en halv liter mælkeprodukter om dagen - inklusiv mad i madlavningen. Børn mellem 1 og 2 år anbefales letmælksprodukter, mens børn over 3 år bør indtage mindre fedtholdig mælk.

Til gengæld anbefaler man ikke plantebaserede produkter som soyamælk, mandelmælk, rismælk mv. som fuldgyldig erstatning for komælk, og Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud tilbyder ikke plantebaserede produkter.

På begge disse punkter lægger de reviderede principper for mad- og måltider i Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud sig helt tæt op ad de nationale retningslinjer og anbefalinger.