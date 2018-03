En række yngre mænd er i Retten i Glostrup blevet dømt for omfattende handel med kokain, med Taastrup som omdrejningspunkt. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for omfattende kokain-handel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for omfattende kokain-handel

Taastrup - 28. marts 2018 kl. 16:02 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem yngre mænd fra Taastrup og omegn er onsdag i Retten i Glostrup straffet med fængselsstraffe på seks og syv år for omfattende handel med kokain fra efteråret 2016 indtil maj 2017. Tre andre mænd fik kortere straffe for at have medvirket.

Politiet begyndte efterforskningen af sagen i efteråret 2016. Efterforskningen bestod blandt andet i aflytning af mange telefoner, observationer, videoovervågning, hemmelige ransagninger samt rumaflytning. Ved en større anholdelsesaktion i maj 2017 fandt politiet knapt et kilo kokain fordelt på flere adresser i Taastrup og i Roskilde samt 83.500 kroner og 95.647 euro på den centrale adresse i Taastrup.

De otte tiltalte, som er i alderen fra 19-39 år, har alle nægtet sig skyldige. De fem hovedmænd blev varetægtsfængslet i forbindelse med anholdelsen i maj 2017 og har været varetægtsfængslet siden.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod de fem mænd for indsmugling af, opbevaring og videreoverdragelse af »ikke under 7,14 kg kokain« til forskellige aftagere på Sjælland. Anklagemyndigheden vurderede mængden af kokain blandt andet på baggrund af fund af penge og af regnskabsnotater. De øvrige tre tiltalte var inddraget i sagen på grund af deres rolle ved opbevaring af en del af kokainen samt ved at have videresolgt mindre mængder kokain.

Under retssagen blev dele af aflytningsmaterialet afspillet, ligesom retten blev præsenteret for en lang række tekniske beviser i form af fingeraftryksundersøgelser, dna-undersøgelser, retskemiske undersøgelser af kokain og kokainrester.

Efter vurdering af alle sagens beviser - herunder også de tiltaltes forklaringer og en række vidneforklaringer - nåede retten frem til, at de fem tiltalte var skyldige, men fandt det kun bevist, at de havde været involveret i indsmugling og handel med »ikke under 4,31 kg kokain«.

Ved fastsættelse af straffene til de fem mænd lagde retten vægt på mængden af kokain og de tiltaltes respektive roller i kokainforretningen, som de havde drevet i forening.

To af de fem tiltalte var ikke danske statsborgere. De blev ved dommen udvist af Danmark. På grund af deres meget stærke tilknytning til Danmark og ringe tilknytning til deres nationalstat, skete udvisningen betinget.

En sjette ung mand fra Taastrup blev dømt for at have opbevaret ikke under to kilo kokain. Han blev straffet med fængsel i to år og seks måneder, da hans rolle var mere passiv. To år af straffen blev gjort betinget under hensyn til den unge mands underordnede rolle i sagen og hans gode personlige forhold.

De to sidste tiltalte fra henholdsvis København og Kalundborg blev dømt for at have aftaget og videreformidlet kokain fra hovedmændene i Taastrup. Straffene til disse to mænd var på henholdsvis et år og på ni måneders fængsel og blev gjort delvist betingede med vilkår om samfundstjeneste.

Retten har tidligere afsagt domme mod to andre mænd fra henholdsvis Falster og Albertslund, som er blevet straffet med delvist betingede domme for at have aftaget og videreformidlet mindre mængder kokain fra hovedmændene i Taastrup.