To mænd er blevet dømt for frihedsberøvelse og vold mod en 21-årig mand i Taastrup og Hedehusene.

Dømt for at bortføre og tæske to unge mænd - med én dags mellemrum

Taastrup - 11. februar 2021 kl. 18:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

I november 2018 blev tre mænd dømt for at have bortført en dengang 17-årig ung mand fra Glostrup til Taastrup, slået ham til blods, og truet ham på livet.

Det voldsomme overfald på den 17-årige fandt sted den 20. maj 2018. Vi kalder den for Sag 1.

Nu er to mænd på henholdsvis 43 og 61 år, begge fra Taastrup, blevet dømt i en ny, lignende sag, der foregik dagen efter, altså den 21. maj 2018. Vi kalder den Sag 2.

Her blev en dengang 21-årig ung mand ifølge anklagen bortført fra en adresse i Farum og kørt til Taastrup. Undervejs blev han slået og sparket i hovedet og på kroppen, og udsat for dødstrusler.

Fra Taastrup fortsatte bilen til et øde sted i Hedehusene, og undervejs fortsatte volden. I Hedehusene blev den 21-årige tvunget ud af bilen og igen udsat for slag i hovedet og på kroppen. Den 21-årige blev også truet med, at han skulle slås ihjel og parteres.

Efterfølgende blev den 21-årige kørt til Glostrup og sat af. Han blev truet med, at han ville blive slået ihjel, hvis han kontaktede politiet.

Ny sag dukkede op Det gjorde han heller ikke.

Vestegnens Politi fik nemlig først kendskab til denne Sag 2, da man var ved at afslutte efterforskningen af Sag 1 med det 17-årige offer.

Siden har Vestegnens Politi efterforsket Sag 2, og på den baggrund rejste anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi tiltale mod fire mænd i alderen fra 36 til 61 år for blandt andet vold, trusler og frihedsberøvelse.

Da sagen forleden blev behandlet i Retten i Glostrup, blev to af de tiltalte mænd frifundet, mens to blev dømt.

Tillægsstraf Da Sag 2 fandt sted, inden der faldt dom i Sag 1, skulle retten tage stilling til en tillægsstraf. Som lovgivningen er skruet sammen, udmåles straffen nemlig som om, at de to sager var blevet behandlet samtidig i retten.

En 43-årig mand fik en tillægsstraf på ét års fængsel. Han var i Sag 1 blevet idømt ét års fængsel.

En 61-årig mand blev idømt en tillægsstraf på tre måneders fængsel - oven i de tre og et halvt års fængsel, som han fik i Sag 1. Retten i Glostrup bestemte også, at han skal udvises af Danmark med indrejseforbud i otte år. Han havde i Sag 1 fået en advarsel om udvisning.

At den 61-åriges straf i Sag 1 var højere end de øvrige dømte, skyldtes, at han også blev dømt for at have en skarpladt revolver på sin bopæl i Taastrup.

De to dømte mænd har efter dommen to uger til at overveje, om de vil anke deres domme til Østre Landsret. Alle tiltalte har under sagen nægtet sig skyldige.

Vold og trusler Både den 21-årige og den 17-årige var angiveligt uskyldige ofre i en konflikt, hvis afsæt var en butik, som de dømte - der er i familie - havde tilknytning til. Ifølge anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi mente de dømte, at de to unge mænd spillede en rolle i konflikten.

I Sag 1 om overfaldet 20. maj 2018 kom det frem, at den 17-årige blev tvunget ind i en bil i Glostrup og udsat for vold. Turen gik til en villa i Taastrup, og her fortsatte volden, ligesom den 17-årige blev udsat for trusler på livet.

Efter den timelange vold fik han lov at gå. Han blev kørt tilbage og sat af i Glostrup, og her blev han truet med, at han ville blive »sprættet op« og at det ville gå ud over hans familie, hvis han kontaktede politiet.

Vestegnens Politi kom alligevel på sporet af sagen, og da man undersøgte bopælen i Taastrup, blev der fundet en revolver med skarpe patroner, noget hash og et større beløb i kontanter.