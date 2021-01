Flere forældre en ventet har benyttet sig af en ordning om at de kan få tilskud til at passe deres eget barn derhjemme i stedet for at barnet går i eksempelvis vuggestue, viser en evaluering. Nu skal byrådet beslutte, hvad der skal med ordningen. Foto: Bjørn Armbjørn

Dobbelt så mange som ventet passer deres børn derhjemme - og får penge for det

Nu har kommunen evalueret ordningen for at se, hvor stort behovet egentlig er, men ifølge politikerne er evalueringen ikke fyldestgørende nok.

Fra 1. januar 2020 var det muligt for forældre i Høje-Taastrup Kommune at få tilskud til at passe sine egne børn på mellem 0 og 2 år derhjemme.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her