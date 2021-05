Discountbutik genåbner i nye rammer

Butikken er nemlig ved at blive opgraderet til Nettos nye butikskoncept, hvor en ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt og grønt samt nemme måltider skal løfte indkøbsoplevelse.

- Vi har ganske enkelt revitaliseret hele vores butikskoncept, som har fået en gennemgribende makeover. Med vores nye koncept vil vi i endnu højere grad gerne skabe butikker, som det er rart at være i for kunder og medarbejdere, fortæller Michael Løve, der er direktør i Netto.

Butikken på Gadehavegårdsvej slår dørene op for kunderne den 3. juni, og butikschef Kevin Stephan Hansen glæder sig til at byde kunderne indenfor i den helt nye butik:

- Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod, siger han.