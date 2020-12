Direktør og tidligere TV-vært fortæller spændende historier

Hun har »rørt« ved mange brancher. Blandt andet været TV-vært, arbejdet for Nordisk Film og senere direktør for TV2 New Business Areas. Hun var medproducent af »Robinson Ekspedionen« og har været på togt med Nordkaperen. I 2012 blev Hanne Danielsen direktør i Fonden Grennessminde.