Det vilde gymnasieliv: Nu skal det undersøges hvor vildt det er

Taastrup - 23. september 2021 kl. 18:51

Det bliver vildere og vildere på gymnasiet.

Og det er helt med vilje. De store grønne områder på Høje-Taastrup Gymnasium er nemlig i år blevet en tand mindre tæmmede, vilde blomster blomstrer og nu har gymnasieleverne også snart tal på biodiversiteten i området.

For nylig afholdt gymnasiet såkaldt Biodiversitetsdag: På en formiddag var alle skolens biologi-elever ude og opleve naturen og dens væld af levende arter på skolens område.

Der blev fanget snegle og insekter i jordhøjde i faldfælder, plukket blomster og indfanget flyvende insekter i net.

Arterne blev talt og nogle blev artsbestemt efter bedste evne. På en række stationer var eleverne ude og prøve forskellige indsamlings-, registrerings- og artsbestemmelsesmetoder af.

- Vores elever skulle ud og opleve hvor meget liv, der egentlig er her på skolens områder, for det er svært at få en fornemmelse for, hvad biodiversitet er inde i et klasselokale. I foråret satte vi gang i flere tiltag, der skal gøre vores områder mere vilde, og altså mere attraktive for insekter, planter og alt det, der følger med. Med Biodiversitetsdagen kan vi nu sætte nogle tal på, hvordan det går med biodiversiteten her på HTG, og så kan vi følge udviklingen de næste mange år, fortæller biologilærer Christina Bramow, som har været initiativtager til projektet, og fortsætter.

- Samtidig fik eleverne træning i de mange metoder, man kan bruge for at undersøge biodiversiteten i et område. Det er en svær størrelse at måle, så ingen metode er helt perfekt. Biodiversiteten går desværre ned verden over, men den gode nyhed om biodiversitet er jo, at hvis man har plads, så kan man gøre en forskel. Vi har plads, og den kan vi stille til rådighed for naturen, siger hun.

Ulækkert - og hyggeligt

Selvom eleverne i 2.x tydeligvis ikke var begejstrede for at indsamle snegle fra sneglefælderne, synes Havva Kücükavci alligevel, at det var en hyggelig dag, som de fik noget ud af:

- Der var overraskende mange arter, og vi har opdaget flere forskellige plantearter, som vi jo i hverdagen ikke lægger mærke til, siger hun.

Eleverne i 2.x har i foråret været med til at etablere skolens »forskningsfelter«, hvor de har behandlet en række områder på skolens græsplæne forskelligt for at se, hvad det betød for artsrigdommen i de tre felter.

Eleverne var derfor ude i det tidligere forår med spader, trillebør og frø, og nu var det spændende at se, om der rent faktisk var forskel på de tre felter:

- Vi havde forventet, at diversiteten ville have været højere i feltet med blomster, men det viste sig, at der var flere arter i det felt, hvor der var almindeligt slået græs, fortæller Havva Kücükavci, som læser på en af gymnasiets biologi-studieretninger.

2.x skal følge udviklingen af biodiversiteten i forskningsfelterne de næste 2to år, og når studenterhuerne engang sidder på plads på deres hoveder, har de således selv været med til at gøre en forskel for biodiversiteten på HTG.