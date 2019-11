Se billedserie Borgmester Michael Ziegler (K) og Socialdemokratiets gruppeformand Peter Faarbæk er begge glade for, at det lykkedes at indgå et bredt budgetforlig. Men de lover ikke, at debatterne i byrådssalen i fremtiden bliver kortere af den grund. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Det siger politikerne om budgettet

Taastrup - 01. november 2019 kl. 12:04 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er indgået et budgetforlig i Høje-Taastrup Kommune om budgettet for 2020.

Alle byrådets partier er med i forliget - læs her, hvad gruppeformændene selv fremhæver ved budgetaftalen:

Michael Ziegler (K): - Vi er glade for, at det er lykkedes at samle hele byrådet bag et ansvarligt budget for 2020. Vi er også glade for, at det stort set er lykkedes at friholde børne- og ældreområdet for besparelser. Det er i sig selv en kunst med et voksende udgiftspris på det sociale område og økonomiske rammer, der ikke følger med. Og vi er glade for, at vi med midler til øget samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger fra understøtte realiseringen af vores nye idræts- og bevægelsespolitik.

Peter Faarbæk (S): - For Socialdemokratiet har det været afgørende, at vi stort set har kunnet friholde både børn og ældre for besparelser og fortsat sikre socialrådgivere på vores skoler. Og trods få midler til anlæg har vi også fået sikret en renovering af kunstgræsbanen på Nyhøj og en beslutning om, at vi skal have et sundhedscenter i den vestlige del af kommunen. Samtidig får større byggerier som et nyt rådhus fremover en større politisk styring, og vi får genindført kontrollen imod social dumping.

Lars Prier (DF): - Dansk folkeparti glæder sig over at være imødekommet på flere væsentlige punkter. Der er blevet afsat 150.000 kroner i både 2020 og 2021 til støjafskærmning af Skydebane Vest, dette vil gavne de borgere i Fløng/Hedehusene, som har følt sig generet af støj fra jagtskydningen. Desuden glæder DF sig over, at det stort set er lykkedes at friholde både børne- og ældreområdet for besparelser.

Omer Ayub (L), Lars Prier (DF) med datteren Clara, Michael Ziegler (K), Peter Faarbæk (S), Emil Viskum (EL) og Esat Sentürk (R). Foto: Jørgen C. Jørgensen



Emil Viskum (EL): - I Enhedslisten har vi arbejdet hårdt på at friholde børneområdet for besparelser, og vi er glade for, at det næsten lykkedes. Derudover har det været vigtigt for Enhedslisten, at budgetforliget havde en social balance og en grøn profil. Sidst men ikke mindst har det været afgørende for Enhedslisten at redde Miljø- og EnergiCentret samt Familiens Hus fra lukning. Alt i alt synes vi, at budget 2020 er det bedste budgetforlig i mange år i Høje-Taastrup.

Omer Ayub (L): - Pengene skal altid bruges så effektivt som muligt, hvor øgede kommunale skatter ikke er en mulighed. Jeg er derfor tilfreds med, at det lykkedes at undgå at tage besparelser, der gør ondt, fx. reducerede åbningstider eller lukkeuger i daginstitutioner. Lokallisten har derudover fået afsat en pulje på 150.000 kroner til aktiviteter til ensomme og socialt udfordrede, hvor det sociale og netværket skal styrkes. Desuden er jeg glad for udsigten til ny belægning på kunstgræsbanen i Nybolig Park.

Esat Sentürk (R): - Radikale Venstre er igen i år med i budgettet med nogle gode Radikale Venstre-aftryk. Noget jeg vil fremhæve fra budget 2020, som har været vigtigt for os, er, at ældre- og børneområdet er næsten friholdt, de unge inddrages i kommunens klimaindsats og der skal etableres flere ladestandere til elbiler. Personligt har det været vigtigt for mig, at vi i 2020 øger driftstilskuddet til Paraplyen, midler til Miljø- og EnergiCentret samt at der afsættes midler til tryghedsskabende indsats.

