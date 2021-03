Silvan er en af de butikker i City2, der har åben efter de nye regler, fordi de har indgang fra parkeringspladsen. Ønskebørn og Vero Moda har valgt at åbne bagdøren for kunderne. Foto: PR

Desperate tider skaber nye løsninger i shoppingcenter

Taastrup - 08. marts 2021 kl. 11:26 Kontakt redaktionen

Mens store dele af detailhandlen åbnede 1. marts, er City2 i Høje-Taastrup sammen med resten af landets storcentre stadig tvangslukket bortset fra take away, dagligvarebutikker, Matas, Normal, apotek og optikere. Det har gjort, at butikkerne har måttet se på nye muligheder for at få bare lidt omsætning hjem.

Den seneste måned har flere butikker derfor blandt andet brugt deres egen og City2's facebookside til at holde livesalg, hvilket har gjort, at butikkerne har holdt gang i omsætningen samtidig med, at de har holdt kontakten til deres loyale kunder.

Da en stor del af detailhandlen åbnede 1. marts, så nogle af de butikker, der ligger i City2, en ny mulighed, som er set flere steder i landet: Butikker med en dør ud i det fri har nemlig mulighed for at åbne en ny indgang for kunderne og dermed holde åbent.

Ønskebørn, som er Danmarks største butik med babyudstyr, ligger i City2, og den slog dørene op fra p-pladsen mandag den 1. marts.

Gitte Thomsen, som har Ønskebørn stråler om kap med de kunder, der er kommet i butikken siden da.

- Det er gået over alt forventning siden åbningen. Det har været en fornøjelse at se kunderne, der har været rigtig glade for at kunne se og mærke på varerne og få rådgivning omkring udstyr til deres lille ny. Vi har haft fornuftig omsætning og kunderne har passet godt på hinanden. Vores butik er kæmpe stor, så der er masser af plads til kunderne og vi er på ingen måde der, hvor vi lukker flere kunder ind end vi må. Vores butik bugner af alt det nye forårstøj, og efter en lang nedlukning, har vi rigtig meget udsalg både af tøj og babyudstyr. Mange kunder kommer efter barnevogne, som vi stadig har masser af på lager, så man kan godt få en med, med det samme, men hvis man vil have en specifik model, er der stadig op til tre måneders ventetid, så det er nu de skal bestilles, siger Gitte Thomsen.

Både Vero Moda og Silvan i City2 har også lukket dørene op til butikkerne og melder om glade kunder.

Hos Vero Moda kommer kunderne ind via bagindgangen ud mod p-pladsen, mens Silvan har deres helt egen indgang fra p-pladsen direkte ind i butikken.

Om der er flere butikker i City2, der kommer til at åbne fra bagindgangen indtil hele centeret må åbne, vil tiden vise. Der er i alle tilfælde en mulighed rigtig mange af butikkerne har, da City2's butikker for de flestes vedkommende ligger med bagdør enten ud til en svalegang eller p-pladsen.

